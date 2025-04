Maíra Cardi faz ritual em construção de sua mansão e enterra objetos; entenda

Maíra Cardi nunca escondeu sua forte conexão com a espiritualidade, mas sua última atitude durante a construção de sua nova casa com Thiago Nigro pegou muitos seguidores de surpresa! A influenciadora revelou um ritual simbólico e poderoso: enterrar Bíblias abertas em cada cômodo da mansão.

“Eu tô na construção orando. Passei 6 horas orando e vou fazer uma coisa muito legal e importante. A gente mandou fazer buracos em toda a casa pra colocar a Bíblia aberta na palavra”, contou Maíra em vídeos publicados nas redes sociais.

Buracos Mansa?o Mai?ra Cardi – Reproducão TikTok

Mas não para por aí! Segundo a empresária, cada espaço do imóvel receberá duas Bíblias enterradas estrategicamente. “Em cada cômodo, a gente vai colocar duas Bíblias. Pela casa inteira a gente tem essas aberturas”, detalhou.

Com uma caixa repleta de exemplares sagrados e ao som de louvores, Maíra compartilhou mais detalhes do ritual, reforçando sua fé no processo. “Agora, eu trouxe uma caixa de Bíblia pra cá, trouxe minha caixa de som com meu louvor. Vou abri-las, fazer oração em cima delas, orar sobre a passagem que abrir e colocar embaixo dos nossos pés”, explicou.

Mai?ra Cardi e Thiago Nigro – Reproduc?a?o Tiktok

A revelação gerou reações diversas na internet! Enquanto alguns seguidores admiraram a devoção da influenciadora, outros ficaram chocados com a prática inusitada. Afinal, será que essa nova tradição pode virar tendência?

