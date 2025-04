Kerline Cardoso expõe perseguição por stalker no Rio de Janeiro

A ex-BBB e influenciadora Kerline Cardoso passou por momentos assustadores no último domingo (23) ao ser seguida por um stalker em uma praia do Rio de Janeiro. Segundo ela, o homem já a persegue desde que deixou o reality show da Globo, mas desta vez a situação tomou proporções ainda mais aterrorizantes.

Nos stories do Instagram, Kerline desabafou e contou que sofreu uma crise de ansiedade ao perceber que estava sendo monitorada de perto. “Estou saindo da praia rápido, tive uma crise de ansiedade. Comecei a receber umas mensagens no meu direct de um cara que me stalkeia desde que eu saí do BBB, e ele é daqui”, revelou.

O que tornou o episódio ainda mais assustador foi o fato de o perseguidor parecer saber exatamente cada detalhe de seus passos. “Pela primeira vez eu recebi mensagens dele falando cada passo do que eu estava fazendo. Comprei um biquíni azul e ele falou. Eu e minha mãe pegamos nossas coisas na hora, estamos pagando e vamos embora”, contou a influenciadora.

Visivelmente abalada, Kerline não revelou se procurou as autoridades. Eita!

