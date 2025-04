Motivo do término de Hariany Almeida e Matheus Vargas é exposto

O fim do relacionamento entre Hariany Almeida e Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, movimentou as redes sociais na última segunda-feira (24/2). A separação, que já era um choque para os fãs, ganhou ainda mais repercussão quando um vídeo polêmico do cantor ao lado de duas mulheres viralizou. No entanto, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o motivo do término não foi a gravação comprometedora, mas sim uma crise que já vinha se arrastando há meses. Fontes próximas à influenciadora confirmaram que o desgaste emocional e problemas pessoais de Matheus Vargas foram fatores determinantes para o fim da relação.

LEIA TAMBÉM: Kerline Cardoso expõe perseguição por stalker no Rio de Janeiro

Segundo apuração da jornalista, o cantor vinha enfrentando sérias questões psicológicas e dificuldades na carreira, o que acabou impactando o relacionamento. Apesar dos esforços de Hariany para apoiá-lo, o carinho e a dedicação dele já não eram mais os mesmos. A equipe da ex-BBB também revelou que, antes mesmo do vídeo vazar, o casal já havia discutido sobre a falta de conexão emocional. “A Hariany tentou ser a maior apoiadora dele, mas já estava difícil há meses”, afirmou a assessoria da influenciadora.

Após o término, Hariany Almeida se pronunciou, deixando claro que está focada em si mesma e em seus projetos pessoais. Em um forte desabafo, ela afirmou: “Estou aqui para deixar claro: eu sou uma mulher forte que não espero nada de homens para validar meu valor ou minha felicidade.” Ela ainda aproveitou para aconselhar suas seguidoras a não aceitarem menos do que merecem e reforçou que está pronta para novos recomeços.

Logo após a separação, um vídeo íntimo de Matheus Vargas ao lado de duas mulheres viralizou, causando ainda mais alvoroço. Na gravação, uma das moças chega a chupar os dedos do pé do cantor, enquanto ele mantém as pernas entrelaçadas com outra mulher. Se o relacionamento já estava abalado, esse vídeo parece ter sido o estopim para Hariany colocar um ponto final na história.

The post Motivo do término de Hariany Almeida e Matheus Vargas é exposto appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.