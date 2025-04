SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A Globo está no centro de uma nova controvérsia! A ONG Vozes dos Anjos abriu um processo contra a emissora, alegando que a novela Renascer faz “apologia ao incesto”. O pedido de indenização? Nada menos que R$ 1 milhão!

LEIA TAMBÉM: LUTO! Ex-jogador do Palmeiras morre aos 37 anos

A ação, que corre na 28ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acusa a trama de apresentar uma relação inapropriada entre os personagens Mariana (Theresa Fonseca) e José Inocêncio (Marcos Palmeira). A apuração do caso foi feito pelo site f5. Segundo a ONG, o casal teria uma “conexão de pai e filha” antes de se envolver amorosamente, o que poderia incentivar o público a normalizar esse tipo de comportamento.

Um detalhe que chamou atenção na denúncia foi o apelido carinhoso que Mariana usa para o marido na trama: “painho”. Para a entidade, essa escolha reforçaria um vínculo paternal que tornaria a relação entre os personagens ainda mais controversa.

Trecho do processo destaca a preocupação da ONG: “A exposição de um relacionamento amoroso/sexual entre duas pessoas que representam figuras paterno/filiais em uma novela de horário nobre e em televisão aberta deve ser compreendida como uma narrativa que fomenta a cultura do incesto paternal no Brasil.”A emissora ainda não se pronunciou sobre a acusação.

The post Globo é processada por suposta apologia exibida em novela appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.