Fim do relacionamento de Isabelle Nogueira e Matteus Amaral vai parar na justiça; entenda

O fim do noivado entre Isabelle Nogueira e Matteus Amaral já era um dos assuntos mais comentados da internet, mas agora o caso ganhou um novo desdobramento: foi parar na Justiça. De acordo com informações exclusivas da Fabia Oliveira, do Metrópoles, a ex-BBB, conhecida como Cunhã, decidiu agir contra acusações de traição que vêm circulando nas redes sociais e pediu que o Instagram revele a identidade dos perfis que a atacam.

No processo judicial, protocolado no dia 14 deste mês, Isabelle denuncia comentários maldosos e mentirosos, nos quais é acusada de ter traído Matteus com seu ex-namorado e até mesmo com um político. Segundo a influenciadora, esses perfis se escondem no anonimato para propagar ódio e espalhar fake news sobre sua vida pessoal.

Os documentos do processo revelam que um desses perfis estaria repassando informações falsas a colunistas e jornalistas, aumentando ainda mais a repercussão negativa do término. Determinada a dar um basta nessa situação, Isabelle entrou com um pedido para que o Instagram forneça os dados completos dos responsáveis pelos ataques, incluindo nomes, telefones, e-mails e até endereços de IP.

Apesar da pressão, a influenciadora não pediu indenização, deixando claro que seu objetivo é expor e responsabilizar quem espalha mentiras sobre sua vida. No entanto, a solicitação de uma liminar para acelerar o processo foi negada pela Justiça, que determinou que a quebra de sigilo só pode acontecer após o julgamento do caso.

