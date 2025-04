A polêmica envolvendo Vitor Belfort e Joana Prado atingiu um novo nível nesta terça-feira (25). O casal, que já coleciona declarações controversas, voltou a causar revolta ao criticar o Carnaval e associar os orixás a demônios, gerando uma onda de indignação. Mas um nome de peso decidiu não deixar barato: Milton Cunha, uma das vozes mais respeitadas do Carnaval, respondeu com firmeza e colocou o casal contra a parede.

LEIA TAMBÉM: Irmão atualiza estado de saúde de Nana Caymmi; veja

“Fique claro: orixá não é demônio“, disparou Milton através de um vídeo publicado, rebatendo as falas do lutador e da ex-modelo. Sem medir palavras, o carnavalesco acusou os dois de intolerância religiosa e demonstrou indignação com a forma como a cultura afro-brasileira foi atacada. “Ontem tive o desprazer de ver um vídeo da feiticeira Joana Prado e do lutador Belfort atacando o Carnaval e chamando os orixás de demônio”, disse ele

Mas se Milton Cunha foi direto, Vitor Belfort e Joana Prado não recuaram. Pelo contrário, dobraram a aposta e reforçaram suas críticas. O lutador foi ainda mais radical: “O Carnaval é a maior prática de pecado do mundo”, disse, sem medo da repercussão. Como se não bastasse, ele atacou até mesmo igrejas que celebram o chamado ‘Carnaval Gospel’, alegando que essas celebrações também “invocam espíritos dos orixás”.

Joana Prado seguiu a mesma linha e fez um apelo aos seguidores, desafiando aqueles que discordam de sua visão religiosa. “Se você não é cristão e se ofendeu, aceite Jesus que não vai se ofender”, disse

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milton Cunha Oficial (@miltoncunhaoficial)

The post Milton cunha rebate Vitor Belfort e Joana Prado: ‘Orixá não é demônio’ appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.