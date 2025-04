Zé Felipe lamenta ausência enquanto filho está internado

Cumprindo agenda de shows em Florianópolis, neste sábado (1º/3), o cantor Zé Felipe usou os stories do Instagram para falar sobre a internação do filho caçula, José Leonardo, de apenas 5 meses. O bebê, fruto do casamento com a influenciadora Virgínia Fonseca, foi diagnosticado com bronquiolite e precisou ser hospitalizado para tratamento intensivo.

Visivelmente abalado por não poder estar ao lado da família neste momento delicado, Zé Felipe compartilhou a publicação da esposa e escreveu: “Coração tá na mão de não estar aí. Amo vocês”. A influenciadora, por sua vez, tranquilizou os seguidores ao afirmar que, apesar do estado de saúde do filho exigir cuidados médicos, ele não está em estado grave.

Ainda durante a noite, o cantor fez um novo desabafo sobre a situação. “Hoje o show foi com o coração apertado pelo José Leonardo. Graças a Deus, ele está bem e com a mamãe dele”, declarou. A frase evidenciou a preocupação e o desafio de conciliar a carreira com a vida pessoal.

Virginia Fonseca tem mantido seus seguidores atualizados sobre o quadro do pequeno José Leonardo, reforçando que ele segue sob cuidados médicos, mas está respondendo bem ao tratamento. Enquanto isso, Zé Felipe continua cumprindo sua agenda profissional, demonstrando o desejo de estar com a família o quanto antes.

