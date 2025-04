Fernanda Torres faz alerta aos brasileiros antes do Oscar

Com a contagem regressiva para a noite mais importante do cinema, o Brasil está em festa com as indicações do filme Ainda Estou Aqui. No entanto, Fernanda Torres decidiu fazer um apelo ao público, alertando para que a animação não se transforme em uma torcida desenfreada.

Durante a première do longa, a atriz comentou sobre a campanha intensa para levar a produção ao maior número possível de pessoas. “Acho que vou virar aeromoça (risos). Está impressionante!”, brincou ela em entrevista à Quem.

Apesar do entusiasmo, Fernanda pediu cautela aos brasileiros ao vibrarem com o Oscar. “O filme é maravilhoso. Mas não entrem em clima de Copa do Mundo. Não tem essa de ‘vai perder’ ou ‘vai ganhar’. Já ganhou. A gente tem um filme lindo e com uma aceitação enorme. É maravilhoso trazer essa mulher incrível para o reconhecimento público. O filme abre uma janela para essa mulher”, afirmou a artista, reforçando que a importância da obra vai muito além de prêmios.

Já em entrevista ao Jornal Nacional, Fernanda deu seu palpite sobre a vencedora da noite e não hesitou em apontar Demi Moore como favorita ao prêmio de Melhor Atriz. “Eu tenho plena certeza de que o Oscar deste ano vai para Demi Moore, uma mulher que merece. Ela é incrível, encontrei ela aqui”, revelou.

