Aritana Maroni é solta após prisão por tráfico de drogas no Carnaval de Salvador

Aritana Maroni, de 46 anos, voltou a ser o centro das atenções nesta semana após ser presa em flagrante por tráfico de drogas durante o Carnaval de Salvador. A ex-participante do MasterChef Brasil e de diversos realities da Record foi detida na madrugada de segunda-feira (3/3) e só deixou a prisão na terça-feira (4/3), após passar por uma audiência de custódia.

A prisão de Aritana gerou grande repercussão, especialmente pelo teor das acusações. Segundo documentos obtidos com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, a polícia encontrou com ela diversas substâncias suspeitas, incluindo maconha, cocaína e pastilhas que aparentavam ser ecstasy. A forma como as drogas foram embaladas foi o que levou à tipificação do crime como tráfico, já que a fragmentação do material indicava a possibilidade de comercialização.

O caso ganha contornos ainda mais graves com a revelação de que Aritana já estava sendo monitorada pelo setor de inteligência da Polícia Militar desde o início das festividades de Carnaval, no dia 27 de fevereiro. De acordo com os documentos, vídeos obtidos pela polícia mostrariam a ex-MasterChef vendendo drogas, reforçando a tese da investigação. Ao ser detida, ela admitiu que estava em posse das substâncias, mas alegou ser usuária e que estava consumindo desde a sexta-feira anterior ao flagrante.

Aritana Maroni se tornou uma figura conhecida do público por sua participação em diversos realities. Além do MasterChef Brasil (2015), ela integrou o elenco de A Fazenda (2017), Power Couple Brasil (2018) e Troca de Esposas (2019), todos na Record. Além disso, é filha de Oscar Maroni, empresário polêmico dono da boate Bahamas, uma das casas noturnas mais famosas de São Paulo.

