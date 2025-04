Scheila Carvalho toma as dores do marido e tem atitude inusitada contra Daniela Mercury

A briga entre Tony Salles e Daniela Mercury no Carnaval de Salvador ainda está rendendo. Agora, quem entrou na história foi Scheila Carvalho, que decidiu tomar uma atitude drástica: parou de seguir a cantora nas redes sociais. O unfollow aconteceu nesta quinta-feira (6/3), após o público notar a confusão entre os dois artistas em plena folia.

Tudo começou na última segunda-feira (3/3), durante o circuito Dodô (Barra-Ondina). O trio de Tony Salles, vocalista do Parangolé, acabou se aproximando demais do de Daniela, o que teria prejudicado a qualidade do som da apresentação da baiana. Irritada, ela interrompeu a música “Maimbe Danda” para mandar um recado direto ao colega.

“Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu Tony? Respeite que não sou moleca, rapaz. Ficou feio, viu, bicho”, disparou Daniela, deixando o climão no ar.

Tony, por sua vez, não deixou barato. Sem citar o nome da cantora, ele respondeu publicamente logo depois. “O trio precisa andar. Foi feito para andar. A gente precisa se respeitar, não é porque sou uma banda de pagode, que sou periférico, suburbano, que é para me desrespeitar”, declarou o cantor.

O desentendimento ainda teve mais um capítulo ao final do show de Daniela. Sem perder a oportunidade de alfinetar, ela se despediu do público com um recado direto. “Tchau, gente, acabou. Vão curtir Tony aí”, disse a artista.

Diante do burburinho, Tony Salles tentou colocar panos quentes na situação no dia seguinte. Durante sua apresentação no bloco “As Muquiranas”, ele se desculpou ao vivo: “Daniela, meu amor, eu tenho um carinho muito grande por você e eu já expressei isso diversas vezes nas minhas redes sociais. Vou falar aqui agora, ao vivo, me perdoe pelo que aconteceu ontem porque não foi intencionalmente”, disse ele.

Mesmo com o pedido de desculpas, Scheila Carvalho parece não ter engolido a briga e decidiu mostrar sua posição ao deixar de seguir Daniela Mercury. O unfollow não passou despercebido pelos fãs, que logo começaram a comentar sobre o possível climão nos bastidores. Daniela, no entanto, continua seguindo Scheila.

Unfollow Scheila Carvalho e Daniela Mercury





