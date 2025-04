Ex-galã global assume namoro com jovem 20 anos mais nova

SIGA NO

Ele conquistou o Brasil nos anos 2000, mas agora volta aos holofotes por um motivo que ninguém esperava. O ex-galã global, Daniel Erthal, lembrado por seu papel marcante em Malhação (2005), está vivendo um novo e surpreendente romance. Aos 42 anos, o ator engatou um relacionamento com Denise Fortunato, de apenas 22, e já faz questão de exaltar as qualidades da amada.

O casal se conheceu em 2024, na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, quando Daniel estava na região para as filmagens do longa Dinossauro. E o que era para ser apenas uma passagem profissional acabou mudando sua vida. Entre encontros casuais e conversas descontraídas, nasceu uma conexão inesperada. “Temos uma boa diferença de idade, mas nunca encontrei uma mulher que estivesse tanto na mesma sintonia de vida”, declarou o ator em entrevista ao jornal Extra.

Mesmo afastado das novelas desde sua participação em Cara e Coragem (2022), Daniel Erthal não perdeu o brilho e continua dando o que falar. Ele hoje se divide entre a atuação e seu próprio bar no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Além disso, segue trabalhando como ambulante pelas ruas da cidade, vendendo cerveja e curtindo a vida longe da pressão do mundo artístico.

Mas engana-se quem pensa que a diferença de idade entre ele e Denise é um problema. Segundo o ator, a jovem é sua maior parceira e está sempre ao seu lado nos negócios. “Ela me ajuda no meu bar, assim como ajudou quando eu trabalhava lá no estádio Nilton Santos [vendendo cervejas]. Além de linda, ela tem humor, carisma e muita maturidade. De fato, acertei na mão”, brincou.

