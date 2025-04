Após acusações, Bambam consegue vitória na Justiça; entenda

A polêmica que colocou Kleber Bambam e Rafael Murmura em lados opostos do tribunal acaba de ganhar um novo capítulo decisivo. A coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, descobriu, com exclusividade, que o ex-BBB conquistou avanços significativos na Justiça contra o influenciador, que o acusou publicamente de ser agressor de mulheres e assediador sexual.

No âmbito penal, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recebeu a ação movida por Bambam, que acusa Murmura de difamação em seis ocasiões distintas. E a primeira vitória já veio: a Justiça concedeu uma liminar proibindo o influenciador de fazer qualquer nova postagem envolvendo o nome do ex-BBB. O detalhe que chama atenção é que Murmura já foi citado no processo, mas até o momento não apresentou defesa e sequer nomeou um advogado para representá-lo. Diante disso, Bambam solicitou à Justiça que seja designado um defensor dativo para seu adversário no caso.

Enquanto isso, no processo cível, Bambam também segue acumulando avanços estratégicos. Inicialmente, ele havia pedido uma indenização de R$ 70 mil por danos morais, mas, após novos desdobramentos, decidiu aumentar o valor para R$ 100 mil. A justificativa? O ex-BBB pretende usar as decisões favoráveis que obteve no processo criminal como munição para fortalecer sua causa na esfera cível.

A colunista Fábia Oliveira ainda destacou que Rafael Murmura não é estranho ao universo jurídico. Recentemente, ele também foi alvo de processos movidos por Deolane Bezerra. Em fevereiro, a própria colunista revelou que a influencer conseguiu uma vitória contra ele nos tribunais, o que adiciona mais um capítulo polêmico ao histórico do influenciador.

Tudo começou quando Rafael Murmura usou suas redes sociais para fazer graves acusações contra Kleber Bambam, afirmando que o ex-BBB seria um agressor de mulheres e assediador sexual. O caso ganhou repercussão e foi levado à Justiça tanto na esfera criminal quanto na cível. Bambam, por sua vez, se posicionou imediatamente contra as acusações, alegando que todas as falas eram falsas e repletas de xingamentos e termos de baixo calão.

Agora, com a Justiça ao seu lado, o ex-BBB segue firme na luta para limpar sua imagem e obter reparação pelos danos causados.

