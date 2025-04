Ex-Global expõe prefeitura do Rio após ser impedido de trabalhar no bloco da Anitta

SIGA NO

Daniel Erthal, ex-ator da Globo, viveu um verdadeiro pesadelo durante o Bloco da Anitta, no último sábado (8/3), no Rio de Janeiro. Conhecido por seu trabalho na TV e agora atuando como vendedor ambulante, ele foi impedido de trabalhar na folia e não escondeu a indignação. Revoltado, Erthal expôs tudo nas redes sociais e fez duras críticas à fiscalização da prefeitura.

Em um vídeo impactante, o ator revelou que investiu R$ 500 para transportar sua carrocinha de Botafogo até o Centro do Rio, mas, ao chegar ao local, foi barrado pelos fiscais. O motivo? Falta de autorização, algo que, segundo ele, é praticamente impossível de conseguir.

Sem esconder a frustração, Erthal denunciou o que considera uma falta de critério na abordagem da fiscalização. “Me programei, paguei R$ 500 para tirar a carrocinha do bar, vim trabalhar com uma mulher. Chego aqui, olha… Sendo que os ambulantes que entraram antes estão lá. Ou seja, não importa se está cadastrado ou não. 99% das pessoas aqui não estão cadastradas, assim como eu, porque ninguém vai seguir a tabela do cadastro, senão o ambulante toma prejuízo”, disparou.

O ator foi além e revelou que tentou, por meses, conseguir a autorização formal, mas sem sucesso. “É impossível conseguir autorização para trabalhar na rua com a prefeitura. Fiquei mais de seis meses tentando. Por isso estou na rua, porque é Carnaval e eu preciso fazer dinheiro. Aqui no Rio, trabalhador não tem voz”, desabafou.

