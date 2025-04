Após fake news, MC Livinho detona ex-affair de Neymar

SIGA NO

MC Livinho não deixou barato e veio a público rebater os rumores bombásticos que tomaram conta da internet! Após criar um perfil na plataforma Privacy, o funkeiro viu seu nome envolvido em uma onda de especulações, incluindo a suposta produção de conteúdo adulto, e até uma parceria quente com Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, entrou na história!

Nos stories, o cantor não escondeu a indignação e tratou de desmentir os boatos de uma vez por todas. “[Que] Caia por terra todas essas falácias de internet dizendo que vai ter conteúdo, que eu gravei com ciclano, beltrano. Porque, primeiro, tenho ética, sou um cara família, tenho princípios, sou original, sou pureza. E outra, um chocotone como esse mano [não se] submeteria a isso”, disparou, ironizando as insinuações sobre sua conta na plataforma.

Mas não parou por aí! Livinho fez questão de explicar que sua conta na Privacy tem um propósito muito diferente do que estão espalhando por aí. “Eu canto, eu vendo minha arte para vocês. E lá, nessa plataforma privada, eu estou postando justamente isso. Bastidores de videoclipes, de show, futebol, boxe. Lá tem o chat que dá pra gente conversar integral todo dia, diferente do Insta que é muito difícil ver as mensagens”, esclareceu, afastando qualquer dúvida sobre o tipo de conteúdo que disponibiliza.

E para quem insiste em propagar fake news, o funkeiro foi direto e mandou o recado sem rodeios: “Quem fala o que não quer recebe o que merece. Processo.”

E sobre a suposta parceria quente? Fernanda Campos também desmentiu os rumores e garantiu que nunca gravou nada com Livinho. “Acordei com mensagens sobre isso, mas não gravamos nada juntos. Vi uma série de posts no X (antigo Twitter) e também fiquei sem entender”, afirmou.

