Duda Wendling rompe o silêncio sobre mensagens de Rafael Cardoso

A atriz Duda Wendling quebrou o silêncio e falou pela primeira vez, nesta terça-feira (11/3), sobre as mensagens que recebeu do ator Rafael Cardoso em 2022, quando ainda tinha 15 anos. Em entrevista exclusiva para a coluna Fábia Oliveira, Duda revelou detalhes do ocorrido, destacando o desconforto causado pela atitude do ator, que a conheceu quando ela era uma criança de apenas seis anos.

Maria Eduarda Wendling Gomes, mais conhecida como Duda Wendling, iniciou sua carreira artística ainda criança. Nascida em 19 de junho de 2006, no Rio de Janeiro, ela conquistou o público ao participar de novelas como A Vida da Gente (2011) e Avenida Brasil (2012), além de protagonizar a série Valentins (2017) e atuar em Verão 90 (2019). Atualmente, Duda integra o elenco da série Stupid Wife, interpretando a personagem Sara Campos.

Sobre o caso com Rafael Cardoso, Duda explicou que, embora o conteúdo das mensagens não fosse explícito, o comportamento insistente do ator foi o que mais a incomodou. “Era estranho, por eu ser menor de idade e o cara ter me conhecido quando eu tinha seis anos de idade”, declarou. Segundo ela, o contato foi feito através do Instagram, com mensagens enviadas durante a madrugada.

A atriz também contou que foi sua mãe quem lidou com a situação na época. “Minha mãe tinha acesso ao meu Instagram nessa época, e ela me acordou, era 2h, 3h da manhã. Ele começou a me mandar mensagem no temporário”, relatou Duda. Embora o teor das mensagens não fosse explícito, a insistência do ator em confirmar que estava conversando diretamente com ela deixou a situação desconfortável. “Se eu tivesse dado corda, acho que teria sido”, completou.

