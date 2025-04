O polêmico embate na justiça entre Graciele Lacerda e o filho e a nora de Zezé Di Camargo, Igor Camargo e Amabylle Eiroa, ganhou um novo e surpreendente desdobramento. Apesar de conquistar uma vitória parcial, a musa fitness também foi condenada e precisará desembolsar uma indenização no valor de R$ 30 mil.

LEIA TAMBÉM: Fernanda Montenegro cobra indenização na justiça contra vizinho

De acordo com informações do portal FeedTV, a sentença do juiz responsável pelo caso determinou que Igor e Amabylle paguem R$ 285 mil a Graciele. No entanto, a decisão também reconheceu que a influenciadora cometeu irregularidades, concedendo ao casal uma indenização de R$ 15 mil para cada um.

O processo teve início após um escândalo envolvendo a criação de um perfil falso nas redes sociais. O juiz considerou que Amabylle mentiu sobre o envolvimento de Graciele no caso, mas, ao mesmo tempo, determinou que a ex-dançarina também havia cometido ações passíveis de punição. Dessa forma, além do pagamento da indenização, a esposa de Zezé Di Camargo terá que arcar com 20% dos honorários advocatícios e as custas processuais.

A advogada de Amabylle, Adriana Pacheco de Lima, confirmou a decisão judicial, mas evitou comentar os detalhes do processo.

The post Graciele Lacerda é condenada a indenizar filho de Zezé Di Camargo e sua esposa appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.