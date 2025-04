Após ganhar anel de 5,1 mi, Franciny Ehlke ganha helicóptero do noivo bilionário

SIGA NO

A influenciadora Franciny Ehlke, que completou 26 anos no último dia 15 de março, foi surpreendida dias depois com um mimo que poucos poderiam imaginar: um helicóptero inteiramente personalizado com seu nome.

O autor da surpresa? Tony Maleh, empresário bilionário de 36 anos e noivo da influenciadora, que não economizou para impressionar. A revelação do presente foi feita nas redes sociais de Franciny, que, visivelmente emocionada, dividiu o momento com seus seguidores. “Achei que eu já tinha ganhado meu presente de aniversário semana passada, hoje o Momô vem com essa. Não tenho legenda para esse post, e nem palavras para agradecer… só sei que agora eu tenho um helicóptero e vou sair voando por aí!!! Te amo meu amor”, escreveu a influenciadora.

A cena viralizou imediatamente. Nos comentários, fãs e internautas se dividiram entre o choque e a inveja. “A Fran chega a ser até pobrinha perto dele. Amo esse casal”, brincou uma seguidora. Outra ironizou: “Uma lembrancinha”, enquanto uma fã implorou: “Já queremos make no helicóptero!”

Franciny Ehlke e Tony Maleh – Reprodução Instagram

Franciny e Tony estão noivos desde fevereiro, mas o romance começou apenas em novembro do ano passado. Apesar do pouco tempo, o casal tem esbanjado amor — e luxo — nas redes sociais. O pedido de casamento foi realizado durante uma viagem a Las Vegas e não poderia ter sido mais cinematográfico. “Não poderíamos deixar de casar em Vegas. A primeira celebração de muitas. Rimos muito (vejam até o final para entender como foi kkkk). Te amo, meu amor! Nunca vou esquecer disso.”, disse Franciny na ocasião.

Franciny Ehlke e seu noivo (Créditos: Instagram/ @francinyehlke)

O que também chamou atenção foi o anel de noivado. Avaliado em R$ 5,1 milhões, a joia da marca Glamira conta com um diamante central de 0.3 quilates e outras 35 pedras de brilhante incrustadas no aro de ouro branco.

