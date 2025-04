Franciny Ehlke quebra o silêncio e revela a verdade por trás do helicóptero dado pelo noivo bilionário

SIGA NO

Franciny Ehlke, de 25 anos, tem vivido um verdadeiro conto de fadas com direito a helicóptero próprio e casamento relâmpago com um bilionário. Mas neste sábado (22), a influenciadora decidiu colocar um ponto final em uma das dúvidas que mais têm agitado os bastidores da internet.

Tudo começou quando a empresária abriu a tradicional caixinha de perguntas em seu Instagram. Entre as inúmeras curiosidades dos fãs, uma pergunta chamou atenção: “O helicóptero é totalmente seu ou você vai poder usar ele só por algum tempo?”. Direta e afiada, Franciny respondeu sem deixar margem para especulações: “Meuzinho, foi literalmente um presente”.

O tal “presente” veio das mãos de Tony Maleh, empresário bilionário do setor de saúde e tecnologia, com um patrimônio estimado em nada menos que R$ 1,6 bilhão, o dobro da fortuna da influenciadora. O casal, que assumiu o relacionamento publicamente em janeiro, engatou um romance acelerado: noivado em fevereiro e casamento em março, com direito a cerimônia em Las Vegas.

Desde então, a vida da ex-youtuber e atual magnata das redes sociais virou assunto nas rodas mais badaladas do país. Com 62 empresas no currículo e um sobrenome poderoso (Tony é filho da Miss Brasil 1984, Ana Elisa Flores), o empresário não tem economizado em declarações de amor e luxos cinematográficos.

