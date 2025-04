Affair de Neymar diz sentir o sexo do bebê: ‘Não Errei’

SIGA NO

O clima de mistério em torno da nova gravidez de Any Awuada, a mulher apontada como amante de Neymar Jr., acaba de ganhar mais um capítulo. Na noite desta segunda-feira (24), a modelo decidiu se abrir com os seguidores e fez uma revelação que deu o que falar: ela acredita, com convicção, que está esperando um menino.

A declaração foi feita por meio dos stories em seu perfil oficial no Instagram. Sem esconder a empolgação, Any cujo nome verdadeiro é Nayara Macedo compartilhou suas impressões sobre o bebê que está por vir. “Gente, eu acho, é minha opinião, tá? Que é menino. Não sei o porquê. Da primeira gravidez, da Maria Luiza, que agora é a filha mais velha, porque vai vir aí um irmãozinho… mas enfim, eu acho que é menininho, porque da minha mais novinha eu não errei. Eu falei é menina e era menina”, disse, confiante.

A fala causou forte repercussão entre os fãs, que seguem atentos a cada passo da influenciadora desde que o caso com o craque foi exposto. Na mesma sequência de vídeos, Any ainda relatou os sintomas que, segundo ela, confirmam sua suspeita. “Mas eu acho que é menininho, gente. Eu estou com muito enjoo e dizem que quando enjoa bastante assim é menino, né? E eu estou enjoada, nossa, uma dor nas costas”, completou.

Horas antes, um novo momento íntimo havia sido compartilhado com o público. A modelo registrou sua visita à maternidade e exibiu, emocionada, o primeiro ultrassom do bebê. Deitada na maca, ela chegou a demonstrar ansiedade ao procurar as imagens do filho na tela. “Onde está o neném?”, questionou durante o exame.

A médica responsável logo tranquilizou a futura mamãe. “Está aqui, bem pequenininho, dentro do saco gestacional”, informou a profissional. A emoção foi registrada em vídeo, seguido por uma declaração carinhosa de Any. “Mamãe já espera ansiosamente por você. E já te ama muito”, escreveu, reforçando o vínculo precoce com o bebê.

