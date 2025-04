Datena admite problema de saúde e pede ajuda ao vivo no SBT

José Luiz Datena surpreendeu os telespectadores do SBT ao fazer uma revelação inesperada durante sua breve reunião no programa Fofocalizando , na última terça-feira (25). Ao surgir no estúdio para a tradicional passagem com os apresentadores Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano e Cariúcha, o jornalista interrompeu o tom relaxado com um desabafo que não passou despercebido: ele não estava bem de saúde.

Sem esconder o desconforto, Datena admitiu que enfrentou um forte dor de garganta, mas garantiu que, apesar disso, seguiria firme até o fim da transmissão do Tá na Hora . “Eu, com a minha dor de garganta, vou tentar manter no ar até às 19 horas e 45 minutos. Dor de garganta é duro, hein”, declarou ao vivo, arrancando reações imediatas dos colegas de bancada e do público.

O que mais chamou a atenção, no entanto, foi o pedido inusitado feito por ele diretamente aos telespectadores. “Se você que está aí me quiser mandar uma receita das antigas, não essas receitas novas, sem remédio, pode mandar. Mel com limão, mel com conhaque é bom. Se você não sarar, você fica bêbado. Alías, bebê com moderação”, brincou o comunicador

