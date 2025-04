A Fila Andou: Deborah Secco vive affair com nome influente da música

A atriz Deborah Secco está de romance novo! Segundo informações do Portal LeoDias, divulgadas nesta quarta-feira (26/03), a artista está se relacionando com um dos nomes mais respeitados da produção musical sertaneja.

O escolhido é Dudu Borges, produtor, compositor e multi-instrumentista que já trabalhou com grandes nomes do gênero, como Luan Santana, Jorge & Mateus e Michel Teló. O romance foi confirmado pela própria atriz ao jornalista, colocando fim às especulações sobre sua vida amorosa.

Deborah Secco – Foto: Reprodução / Instagram

Natural de Campo Grande (MS), Dudu Borges, de 42 anos, começou sua carreira na música gospel antes de se consolidar no sertanejo. Ele foi responsável por produzir hits de sucesso e até ganhou um Grammy Latino por seu trabalho com João Bosco & Vinícius. Além do sertanejo, expandiu sua atuação para outros estilos, colaborando com artistas como Gloria Groove, Thiaguinho e Anavitória.

O relacionamento marca uma nova fase na vida de Deborah Secco, que recentemente afirmou estar aberta a novas experiências após o fim de seu casamento com Hugo Moura. Enquanto curte o novo romance, a atriz segue dedicada aos seus projetos na televisão e no cinema.

