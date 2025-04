Após quatro meses em detenção, ex-bailarina do Faustão deixa a prisão

A liberdade de Natacha Horana, ex-bailarina do Domingão do Faustão e atual influenciadora digital, foi oficialmente concedida pela Justiça na última quinta-feira (27), em uma reviravolta inesperada que promete causar ainda mais barulho no meio artístico e nas redes sociais. Acusada de envolvimento com esquemas de lavagem de dinheiro e suposta ligação com organizações criminosas, Natacha havia sido detida no mês de novembro de 2024, durante uma megaoperação que contou com a presença da Polícia Civil de São Paulo, Receita Federal e Ministério Público do Rio Grande do Norte.

A decisão de sua soltura foi anunciada por seus advogados, que não pouparam palavras ao reforçar a falta de provas no processo. “Apesar da demora excessiva, a Justiça determinou sua soltura ao concluir que não havia elementos suficientes para justificar sua permanência sob custódia”, disseram os representantes da ex-bailarina em comunicado à imprensa. Ainda segundo a defesa, a prisão preventiva de Natacha teria sido motivada por acusações frágeis e sustentadas apenas por especulações. “A Justiça reconheceu a falta de evidências que a liguem ao caso, tornando sua prisão preventiva desnecessária”, completaram.

Durante os quatro meses em que permaneceu reclusa, Natacha foi alvo de intenso escrutínio público. O caso ganhou força após a apreensão de celulares, computadores, câmeras, altas quantias em dinheiro e até um carro de luxo, cuja posse foi negada pela influenciadora. Mesmo assim, nenhum laudo técnico ou prova direta teria sido apresentado para confirmar seu envolvimento nas atividades ilícitas mencionadas pelas autoridades.

A trajetória de Natacha Horana já havia sido marcada por controvérsias. Em 2020, ela chegou a ser detida em Balneário Camboriú, após tentar se esconder durante uma festa clandestina em plena pandemia. A ação da polícia, que resultou em sua prisão por desacato, gerou repercussão nacional, principalmente depois que Natacha negou veementemente qualquer atitude ofensiva contra os agentes. Na época, a ex-bailarina foi liberada no dia seguinte.

Agora, com sua soltura prestes a ser formalizada, um novo capítulo se inicia na vida da artista, que deverá enfrentar o desenrolar do processo em liberdade. Nos bastidores, já se comenta que Natacha pretende retomar a carreira nas redes sociais e abrir o jogo sobre tudo o que aconteceu.





