Amanda Kimberlly esclarece relação entre Neymar e filha após boatos

Amanda Kimberlly, mãe de Helena fruto de seu relacionamento com Neymar Jr., se pronunciou nas redes sociais após a circulação de prints que sugeriam um possível afastamento do jogador em relação à filha. Em resposta, ela negou qualquer tipo de exclusão e reforçou que Neymar mantém contato com a criança e sua família. “Não existe essa história de que ele exclui a Helena. Ele vem visitar, a família vem junto, todo mundo se respeita”, afirmou.

Em outra publicação, Amanda confirmou a veracidade do print que circulou online, mas lamentou a forma como ele foi compartilhado. Segundo a modelo, o conteúdo foi tirado de contexto e divulgado por perfis falsos. “Usaram minha imagem fingindo ser fã clube. Quem gosta de mim de verdade não ataca crianças nem espalha informações distorcidas”, declarou.

A modelo aproveitou para alertar sobre o impacto emocional causado pelas redes sociais. “Era só um desabafo, nada mais. Mais uma vez me vi envolvida em algo que não tem relação comigo e que não representa o que eu penso”, explicou. Amanda frisou que não compactua com rivalidades criadas entre famílias ou crianças expostas publicamente.

Não é a primeira vez que Amanda denuncia ataques virtuais. Em fevereiro, ela revelou que a filha tem sido alvo frequente de perfis anônimos, chegando a acusar alguns usuários de difamação. “Quer me atacar? Ok, eu aguento. Mas a minha filha, não!”, desabafou na ocasião, reforçando que todas as famílias envolvidas “seguem suas vidas em paz”.

