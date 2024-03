Ela entrou para a corporação há 22 anos. Lívia Cristina Faria é sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Mãe, esposa, combatente. Aquela mulher que se é frágil, também é forte e apaga incêndios como toda mulher, dentro e fora de casa. Afinal nós mulheres estamos sempre apagando alguma fogueira, mesmo que seja das vaidades.

Brincadeiras a parte, na coluna dessa sexta-feira, dia internacional da Mulher vamos conhecer uma guerreira que comanda equipes masculinas no seu dia a dia, na busca de salvar vidas.

A sargento Lívia Faria, do Segundo Batalhao do Corpo de Bombeiros sediado em Contagem na região metropoliana de Belo Horizonte é uma das 649 mulheres integrantes de uma corporação que conta com 6043 militares, sendo 5394 homens.

A mulher nas forças de segurança é O Fato em Foco. Esse é o primeiro episódio.

