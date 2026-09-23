Vale amplia presença em Carajás

A Vale confirmou nessa terça-feira (22) a celebração de acordo para adquirir participação minoritária de 30% na Ligga S.A., mediante aporte de capital de aproximadamente US$ 190 milhões. A conclusão da operação ainda depende das aprovações corporativas e regulatórias aplicáveis. A Ligga opera a mina Ferro Sul, localizada nos municípios de Parauapebas e Curionópolis, no Pará, na região de Carajás, com capacidade atual de cerca de 2 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O acordo também prevê a expansão da capacidade da Ferro Sul para 8 milhões de toneladas anuais. O projeto, com entrada em operação prevista para junho de 2028, contempla nova planta de beneficiamento e obras de infraestrutura. Com isso, a capacidade do empreendimento poderá quadruplicar em relação ao patamar atual.

Além da participação acionária, a Vale firmou contrato de longo prazo para aquisição exclusiva de 100% do minério de ferro sinter feed produzido pela Ligga. A operação amplia o acesso da companhia a minério na região de Carajás e combina participação societária, expansão da capacidade produtiva e acordo de fornecimento de longo prazo.

Minerais críticos em Nova York

Os minerais críticos estiveram na pauta do Fórum Agenda Global 2026, realizado nessa segunda-feira (21), em Nova York, durante a Climate Week NYC. Promovido pela Amcham Brasil e pelo Valor Econômico, o encontro reuniu lideranças empresariais, investidores e especialistas para discutir temas como transição energética, tecnologias limpas, inteligência artificial, inovação e geopolítica.

O presidente-executivo interino do Ibram, Pablo Cesário, participou do painel sobre segurança energética, minerais críticos e cooperação entre Brasil e Estados Unidos. Também integraram o debate Daniel Pimentel Slaviero, da Copel, e Gracelin Baskaran, diretora do Programa de Minerais Críticos do Center for Strategic and International Studies (CSIS). A discussão abordou as cadeias de suprimento e as possibilidades de cooperação entre os dois países.

Oportunidades na indústria

A Gerdau abriu 60 vagas para o Programa Jovem Aprendiz em Minas Gerais, destinadas a moradores de Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete e Congonhas. São 30 oportunidades para formação em Operador de Produção Industrial e outras 30 para Operador de Processos Industriais. Os candidatos devem ter entre 18 e 23 anos e ensino médio completo. As inscrições seguem até sexta-feira, 25 de setembro.

A formação será realizada em parceria com o Senai, no modelo dual: pela manhã, os participantes terão formação teórica e, à tarde, atividades práticas na Usina de Ouro Branco. O programa tem duração de nove meses e inclui conteúdos relacionados aos processos industriais e siderúrgicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O verdadeiro valor da mineração não está apenas nos recursos que extrai, mas na capacidade de transformar riqueza mineral em desenvolvimento econômico, inclusão social e oportunidades para as comunidades do seu entorno”



Fabio Figueiredo

Advogado, sócio-fundador do escritório FWC Advogados e membro da Comissão Especial de Direito Minerário da OAB Federal

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.