Cedro anuncia novo presidente do Conselho de Administração

A Cedro Participações anunciou José Carlos Martins (foto) como novo presidente de seu Conselho de Administração, em uma sucessão planejada. Lucas Kallas, fundador da companhia, passará a se dedicar à consolidação de novos empreendimentos internacionais. A mudança ocorre em um momento de maturidade da empresa, que conta com mais de 3 mil colaboradores, demonstrações financeiras auditadas por auditoria independente há mais de cinco anos, governança consolidada e um plano de expansão em execução.

Conselheiro da Cedro desde sua fundação, em 2018, Martins construiu carreira em posições de liderança na Vale e na CSN e acompanhou de perto todas as etapas de crescimento da companhia. “A Cedro tem muita ambição e vontade de crescer. Espero continuar contribuindo para esse ciclo positivo de desenvolvimento”, afirma.

A solidez institucional da empresa também é reconhecida por avaliações independentes. A Cedro possui rating de crédito em escala nacional atribuído pela Fitch Ratings e rating ESG concedido pela Sustainable Fitch. A companhia aguarda ainda a conclusão de seu rating em escala global, iniciativa que deve ampliar sua exposição junto a investidores internacionais. Além disso, o Conselho será reforçado com a entrada de dois conselheiros independentes.

Fundada em 2018, a Cedro saiu de uma operação de concentração de minério de ferro em Nova Lima (MG) para atingir produção anual de cerca de 7 milhões de toneladas e receita da ordem de R$ 2,5 bilhões. Atualmente, avança em investimentos na expansão minerária em Mariana (MG) e em projetos logísticos estratégicos, como a ferrovia Serra Azul e o Porto do Meio, em Itaguaí (RJ), reforçando sua meta de integrar toda a cadeia produtiva do minério de ferro.

Ibram reforça necessidade de agregar valor às terras raras brasileiras

Durante o VII Seminário Brasileiro de Terras Raras (SBTR), realizado nos dias 1º e 2 de julho, no Rio de Janeiro, o diretor de Assuntos Minerários do Ibram, Julio Nery, defendeu que o Brasil precisa avançar na agregação de valor à cadeia das terras raras, ampliando sua capacidade industrial e tecnológica. O evento reuniu representantes do governo, da indústria, da academia e de centros de pesquisa para discutir o desenvolvimento da cadeia produtiva desses minerais estratégicos.

J. Mendes patrocina programas de formação de jovens lideranças em Congonhas

A J. Mendes oficializou o patrocínio aos programas Embaixadores da Ciência e Embaixadores da Inovação, durante o lançamento da nova Política Municipal de Educação Empreendedora de Congonhas, reforçando seu compromisso com a educação, a inovação e o desenvolvimento sustentável do município.

Neste primeiro ciclo, a iniciativa reunirá 30 estudantes de 13 escolas das redes municipal, estadual, federal e privada de Congonhas, que atuarão como multiplicadores da cultura científica e da inovação. “Acreditamos que investir em educação, ciência e inovação é investir no futuro das pessoas e da própria cidade. Temos orgulho de apoiar uma política pública permanente que prepara jovens para liderar as transformações que a nova economia exige. Essa parceria reforça nosso compromisso com um desenvolvimento sustentável, capaz de gerar conhecimento, oportunidades, novos empreendimentos e prosperidade para Congonhas pelas próximas décadas”, afirma Douglas Mateus, supervisor de Comunicação da J. Mendes.

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“A mineração não é tudo. Mas, sem mineração, nada é possível”

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Máxima amplamente difundida na indústria mineral, popularizada por

Mark Cutifani, ex-CEO da Anglo American, em discursos internacionais

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