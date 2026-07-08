J. Mendes passa a integrar Conselho de Ciência, Inovação e Tecnologia de C

A J. Mendes passou a integrar o Conselho de Ciência, Inovação e Tecnologia de Congonhas (CCTIC), colegiado criado para contribuir com a formulação e a continuidade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento científico, tecnológico e à inovação no município. A posse dos conselheiros ocorreu em 22 de junho, marcando o início das atividades do Conselho.

A empresa será representada pela gerente de Comunicação e Relacionamento, Thereza Balbi, que assumiu a cadeira destinada ao setor de mineração. Segundo a companhia, o segmento desempenha papel relevante na economia local e na construção de alternativas para o futuro econômico de Congonhas.

De acordo com a J. Mendes, o Conselho terá papel estratégico na consolidação de iniciativas como o Hub dos Profetas e o futuro Parque Tecnológico de Congonhas, buscando garantir a continuidade desses projetos como políticas públicas permanentes. A proposta é fortalecer um ambiente de inovação capaz de atrair empresas de base tecnológica, estimular novos negócios e ampliar oportunidades para as futuras gerações.

A empresa também destaca que já apoia o Hub dos Profetas, iniciativa voltada à implantação do Parque Tecnológico de Congonhas. Ao longo dos próximos três anos, o projeto prevê a estruturação de um ambiente com potencial para abrigar cerca de 100 startups, envolver milhares de estudantes, docentes e empreendedores, promover dezenas de milhares de interações e impactar diretamente mais de 40 mil pessoas, com foco na diversificação econômica, formação de talentos e desenvolvimento social da região.

Vale comunica renúncia de presidente do Conselho e agradece contribuição à companhia

A Vale informou, em Fato Relevante divulgado em 7 de julho de 2026, a renúncia, com efeitos imediatos, de Daniel André Stieler aos cargos de membro e presidente do Conselho de Administração da companhia. Em razão da decisão, deixa de produzir efeitos o item 1 da pauta da Assembleia Geral Extraordinária convocada para 22 de julho, permanecendo inalterados os demais temas previstos para deliberação dos acionistas.

No comunicado, o Conselho de Administração registrou agradecimento a Stieler pela liderança, dedicação e contribuições prestadas desde sua entrada no colegiado, em 2021, e especialmente à frente da presidência do Conselho, desde 2023. A companhia destacou que sua atuação foi essencial para o fortalecimento da governança corporativa, o aprimoramento dos trabalhos do colegiado e a condução de decisões estratégicas voltadas à geração sustentável de valor e à visão de longo prazo da empresa.

Transparência na gestão: diretor da ANM divulga balanço do primeiro semestre

O diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), José Fernando Gomes Júnior, divulgou na semana passada o Balanço e Gestão de Desempenho do 1º semestre de 2026, iniciativa que fortalece a cultura de transparência e prestação de contas na administração pública. Relatórios periódicos de desempenho são prática consolidada na iniciativa privada, onde servem como instrumento de avaliação de resultados e governança, e sua adoção no setor público contribui para ampliar a transparência e permitir o acompanhamento da atuação dos gestores pela sociedade.

O documento reúne indicadores da atuação do gabinete, como 119 atendimentos registrados, 267 itens deliberados pela Diretoria Colegiada, 84 processos de CFEM analisados, que somam R$ 463,09 milhões, 317 processos encaminhados à Dívida Ativa e 28 notícias publicadas no portal da ANM, além de visitas técnicas a seis unidades regionais.

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“Estamos basicamente trabalhando no memorando de entendimento nesta área e espero que consigamos terminá-lo em breve. Não procuramos apenas materiais críticos não processados; procuramos cadeias de abastecimento estáveis e confiáveis”



Jozef Síkela

Comissário para Parcerias Internacionais da União Europeia, no CNN Money

R$ 243 milhões

foi o valor liberado pelo Ministério da Saúde para municípios de Minas Gerais e Espírito Santo com recursos do acordo celebrado com a Samarco

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