Ouro e inovação marcam participação da AngloGold Ashanti na Modernos Eterno

A AngloGold Ashanti apresenta aplicações inovadoras de coprodutos do ouro durante a 11ª edição da Modernos Eternos BH, realizada entre 16 de junho e 12 de julho, na Escola Estadual Pedro II, em Belo Horizonte. Patrocinadora da mostra por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a companhia utiliza o evento para apresentar soluções que conectam mineração, inovação, sustentabilidade e valorização do patrimônio cultural.

Entre os destaques estão joias autorais desenvolvidas por designers convidados a partir de coprodutos do ouro, expostas no ambiente conceito da companhia, assinado pelo arquiteto Cássio Gontijo. A empresa também apresenta tintas produzidas com pigmentos naturais oriundos da mineração, desenvolvidas em parceria com a Dacapo Revestimentos, que serão utilizadas tanto nas obras da tradicional Ação Street quanto em ambientes da própria mostra.

A participação da companhia inclui ainda trabalhos das Bordadeiras de Caeté, da Casa das Tecelãs de Brumal e adornos em vidro criados pela artista Regina Medeiros, inspirados no ferramental do garimpo e produzidos artesanalmente com aplicação de ouro em sua composição. As iniciativas evidenciam novas possibilidades de uso para materiais provenientes da mineração em aplicações ligadas à arte, ao design, à arquitetura e à economia circular.

A programação conta também com minitalks promovidos pela AngloGold Ashanti. Após a palestra “Coprodutos e Economia Circular”, realizada em 17 de junho por Mariana Gazire, a companhia participou da agenda no dia 26 com Diego Pereira, que abordou “Bens Históricos e Economia Circular”, e com Fernando Cláudio, que apresentou o tema “Projeto Nova Vila: Legado Social e Urbanístico”, iniciativa voltada à transformação de antigas áreas de mineração de Nova Lima em um espaço multifuncional e sustentável.

Projeto leva teatro e educação ambiental a mais de 2,2 mil pessoas em Porteirinha

O projeto Conexão Cultural – Jornada ESG promoveu 51 atividades gratuitas e alcançou mais de 6,1 mil pessoas nos municípios de Santaluz (BA), Porteirinha (MG) e Godofredo Viana (MA). A iniciativa reuniu apresentações teatrais, oficinas de reciclagem e palestras, com o objetivo de estimular reflexões sobre sustentabilidade por meio da arte. O projeto foi aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, realizado pelo Ministério da Cultura, com produção da Magma Cultura e patrocínio da CMOC Brasil – Negócio Ouro. A CMOC está presente no Brasil desde 2016, com operações em Goiás e São Paulo, e atua globalmente no setor de mineração.

Em Porteirinha (MG), o projeto reuniu 2.299 participantes, com mais de 2 mil pessoas nas apresentações teatrais e cerca de 300 participantes nas oficinas de reciclagem e na palestra sobre conscientização ambiental. Ao longo da programação, a Jornada ESG também passou por Santaluz (BA), que registrou 2.974 participantes, e por Godofredo Viana (MA), onde alcançou 832 pessoas. As emissões de carbono geradas durante os deslocamentos e a realização da programação foram neutralizadas.

Promotores de Justiça lançam obra que consolida evolução do Direito de Barragens em Minas gerais

A evolução da legislação sobre segurança de barragens em Minas Gerais e os principais desafios jurídicos do setor são reunidos no livro "Manual de Direito de Barragens", lançado pela Editora Del Rey. A obra é assinada pelos promotores de Justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Felipe Faria de Oliveira e Lucas Marques Trindade e apresenta uma análise abrangente do novo paradigma regulatório construído no estado após os desastres de Mariana e Brumadinho.

Entre os autores, destaca-se Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que coordenou o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente (Caoma) do Ministério Público de Minas Gerais e esteve entre os protagonistas da construção da Política Estadual de Segurança de Barragens. A publicação resgata não apenas os aspectos técnicos da legislação, mas também o contexto institucional que culminou na Lei Estadual nº 23.291/2019, conhecida como “Mar de Lama Nunca Mais”, marco na modernização das regras de segurança de barragens em Minas Gerais.

Ao longo da obra, os autores abordam temas como classificação de risco, estruturas de contenção, zonas de autossalvamento, descaracterização de barragens alteadas a montante, reaproveitamento econômico de rejeitos, mecanismos de fiscalização e articulação institucional. Voltado a membros do Ministério Público, magistrados, advogados, engenheiros, gestores públicos e profissionais do setor mineral, o livro se propõe a ser uma obra de referência sobre um dos temas mais relevantes do Direito Minerário e Ambiental brasileiro.

“O futuro é um binômio: mineração mais conhecimento”



Pablo Cesário

Diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

US$ 0,13214

por ação foi o valor do dividendo anual anunciado pela Nexa Resources (Nexa), com data de registro em 28 de julho e pagamento previsto para 11 de agosto de 2026, segundo o The Wall Street Journal de 24 de junho de 2026. A Nexa Resources é uma mineradora e metalúrgica com operações no Brasil, em Vazante, Três Marias e Juiz de Fora, além de Mato Grosso; e no Peru, atuando principalmente na produção de zinco e outros metais básicos. Controlada pelo Grupo Votorantim.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.