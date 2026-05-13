AngloGold Ashanti registra fluxo de caixa recorde e amplia produção

A AngloGold Ashanti registrou fluxo de caixa livre recorde de US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre de 2026, quase o triplo do resultado obtido no mesmo período do ano passado. A companhia produziu globalmente 724 mil onças de ouro no período, enquanto as operações da América Latina, no Brasil e Argentina, somaram 117 mil onças.



O destaque ficou para a operação brasileira, em Minas Gerais, que alcançou produção de 67 mil onças de ouro, alta de 16% na comparação anual. Segundo a empresa, o resultado foi impulsionado pelo aumento da produtividade nas frentes subterrâneas do Complexo Cuiabá. O Ebitda ajustado da mineradora somou US$ 2,3 bilhões no trimestre, crescimento de 130%, enquanto o lucro líquido atingiu US$ 1,3 bilhão, avanço de 187%.



Segundo o CEO da companhia, Alberto Calderón, “nosso foco continua sendo controlar o que podemos controlar: gerenciar os custos operacionais e garantir resultados operacionais seguros e previsíveis. Isso nos permitiu, mais uma vez, gerar fluxo de caixa livre recorde e retornos de caixa para nossos acionistas, ao mesmo tempo em que impulsionamos nossos projetos de crescimento orgânico”.

US$ 8,61 bilhões

foi o valor das exportações de minério de

ferro pelo Brasil no primeiro quadrimestre

Projeto Nova Vila é aprovado na Câmara de Vereadores de Nova Lima

A Câmara Municipal de Nova Lima aprovou, na noite de 5/5, o Projeto de Lei nº 2.640/2025, de autoria do Poder Executivo, que “estabelece as diretrizes, define o plano e aprova a Operação Urbana Consorciada (OUC) Nova Vila”. Segundo o release, a proposta vem sendo discutida com a população desde 2021, com a realização de duas audiências públicas e inúmeras visitas ao projeto, incorporando contribuições apresentadas ao longo do processo de escuta social.



Desenvolvido pela AngloGold Ashanti em parceria com a Prefeitura de Nova Lima e a Construtora Concreto, o projeto prevê a transformação das antigas áreas das minas Velha e Grande em um espaço multifuncional voltado à cultura, esporte, convivência, comércio e serviços, com preservação do patrimônio histórico e ambiental.



O diretor-geral do Instituto AngloGold Ashanti, Fernando Cláudio, afirmou: “Neste momento, em paralelo ao processo de licenciamento, seguiremos com as ações de diálogo e escuta pública para que os equipamentos de lazer, esporte e cultura reflitam, de forma ampla, as expectativas dos moradores da região”.



Em acordo pioneiro, Vale extingue escala 6X1

A decisão da Vale de extinguir a escala 6x1 em todas as suas unidades no Brasil foi formalizada nesta quinta-feira (7), em acordo coletivo assinado com o Sindicato Metabase de Itabira e Região na Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais. O novo modelo estabelece jornada única de 40 horas semanais e antecipa uma discussão que ainda tramita no Congresso Nacional por meio de PEC e projetos de lei sobre a redução da jornada formal de trabalho no país.



Durante a assinatura, o superintendente regional do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans, destacou o caráter pioneiro da medida e afirmou que a Vale “é a primeira grande empresa do Brasil a adotar esse modelo”, ressaltando os impactos positivos no ambiente de trabalho e o alinhamento com debates que devem avançar no Legislativo federal. O acordo também oficializa práticas já adotadas em parte das operações e abre caminho para adesão de empresas terceirizadas que atuam junto à mineradora.



Representando os trabalhadores, o presidente do Metabase de Itabira e conselheiro da Vale, André Viana, reforçou o papel da negociação coletiva como instrumento de vanguarda nas relações trabalhistas. Segundo ele, a medida deve servir de referência para outras grandes companhias do país. Viana lembrou ainda avanços anteriores conquistados entre sindicato e empresa, como a ampliação da licença-paternidade e a adoção antecipada de normas de segurança e saúde no trabalho antes mesmo de sua obrigatoriedade legal.



“É a primeira grande empresa do Brasil a adotar

esse modelo, que melhora o ambiente de trabalho e antecipa uma decisão que certamente será debatida e aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula”

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Carlos Calazans Divulgação



Carlos Calazans

Superintendente regional do Trabalho em Minas Gerais

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.