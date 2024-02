Com uma área plantada com eucaliptos que chega a 2,2 milhões de hectares, Minas Gerais tem 46% da área plantada com florestas de eucalipto no país, segundo relatório da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). Mas também já é o líder na produção de floresta de mogno africano, cultura que ocupa hoje cerca de 60 mil hectares em 12 estados e 50 municípios, sendo Pompéu, na Região Central do estado, o principal polo florestal de mogno africano do país. Em Pompéu, que tem 16% do seu território ocupado por florestas plantadas de eucalipto e mogno africano, são 1.100 hectares plantados com a espécie exótica, em uma área de 4.400 hectares (7,3% do total nacional). A área equivale ainda a mais de 10% dos 40 mil hectares ocupados com florestas cultivadas. O Polo Florestal de Mogno Africano de Pompeu movimenta R$ 25 milhões por ano e é gerenciado pelo Instituto Brasileiro de Florestas (IBF).O pólo, segundo o IBF, é o maior do Brasil e produz toras de grandes dimensões da madeira nobre para serrarias e emprega 150 pessoas. O pólo de Pompéu representa um patrimônio de R$ 141,3 milhões sob gestão do IBF. Há plantio também no Norte de Minas, nos projetos públicos de irrigação Gorutuba, Jaíba e Pirapora. Lá são cerca de 8090 hectares cultivados com mogno africano e mogno brasileiro, madeiras nobres e com alto valor.

Para vender CO2



Com o fertilizante multinutriente especial de potássio K Forte apresentando potencial para capturar permanentemente até 120 quilos de gás carbônico por tonelada aplicada na agricultura, a Verde Agritech, que produz o fertilizante em São Gotardo e Matutina, no interior do estado, firmou parceria com a WayCarbon, do Banco Santander, para viabilizar a operação de créditos de carbono. “Dentro da parceria, a WayCarbon apoiará a Verde no desenvolvimento, certificação, comercialização e monetização de seus créditos de carbono”, comemorou Cristiano Veloso, fundador e CEO da Verde Agritech, em comunicado ao Mercado. Para mostrar o potencial de geração de recursos da operação com CO2, a Verde Agritech lembra que “suas operações são sustentadas por uma das maiores reservas de potássio do mundo, com 5,9 bilhões de toneladas aprovadas”.



Armazém moderno



Com investimentos de R$ 70 milhões, a DHL Supply Chain acaba de inaugurar em Extrema, no Sul de Minas, um centro de distribuição que será o principal hub logístico da Adidas no Brasil, atendendo as áreas de e-commerce, varejo e lojas próprias. Com 40 mil metros quadrados, o centro de distribuição possui um dos maiores estoques de produtos esportivos do Brasil, com 5 milhões de itens. “Esta será uma das operações mais modernas do Brasil, uma vez que vamos automatizar quase por completo três processos: movimentação da carga no armazém, sorteamento no e-commerce e embalagem”, diz Gabriela Guimarães, Vice-presidente de Varejo e E-commerce da DHL Supply Chain. O centro de distribuição terá ainda painéis solares no telhado que vão gerar 35% do consumo de energia elétrica.

Faculdade nova



O Ministério da Educação acaba de autorizar a criação de uma nova Faculdade Senai Minas, para formação de profissionais para a indústria mineira. A informação foi divulgada na sexta-feira pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, durante o lançamento da pedra fundamental da nova unidade integrada do Sesi/Senai em Ouro Branco, na região Central de Minas, em parceria com a Gerdau. A siderúrgica doou o terreno de 3.900 metros quadrados no município e vai fornecer os perfis de aço para a construção da nova unidade Sesi/Senai. Com a escola, que contará com 13 salas de aula, dois laboratórios de informática e três técnicos, e ainda 700 metros quadrados de oficinas, o número de alunos formados por ano terá alta de 40%. Roscoe disse ainda que o sistema Sesi/Senai Minas está investindo R$ 1,5 bilhão na instalação de mais 40 escolas no estado, elevando o número total de alunos de 250 mil para 300 mil este ano.

Carga aérea



Com a perspectiva de retomada dos voos no aeroporto de São João del-Rei, a Azul Linhas Aéreas acaba de abrir uma loja Azul Cargo Express na cidade, na região de Campos das Vertentes. A unidade será inaugurada amanhã, com a perspectiva de oferecer mais agilidade no transporte de cargas industriais da região. As cargas transportadas por avião chegam 75% mais rápido do que fazendo o mesmo percurso por via terrestre. De acordo com a prefeitura da cidade, o aeroporto, que será administrado pela Infraero, será reaberto após a modernização da estação meteorológica.



“Esse incentivo abrange os elevados custos operacionais das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e alinha Belo Horizonte com as práticas amplamente adotadas em outras cidades do Brasil”



José Anchieta da Silva

presidente da ACMInas sobre o veto à lei de estímulo às startups em BH

150.371

veículos seminovos foram comercializados em Minas Gerais em janeiro, com alta de 9,5%, segundo dados da Fenauto