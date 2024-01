Com a previsão de investir US$ 2,2 bilhões entre 2019 e 2027, a Vale pretende acelerar a filtragem de rejeitos de minério de ferro nas suas minas. A empresa, que inaugurou em 2021 a primeira planta no Complexo Vargem Grande, em Itabirito e no ano seguinte investiu US$ 305 milhões em plantas nas minas de Brucutu, Conceição (Itabira) e Cauê (Itabira) , inaugurada no ano passado. Juntas as plantas têm capacidade para filtrar, juntas, 60 milhões de toneladas de rejeitos por ano (Mta), retirando a água do material para que seja depositado em pilhas de rejeitos, eliminado a necessidade de barragens de contenção. Segundo a Vale, onde já funcionam as plantas de filtragem (foto), cerca de 90% da água retirada dos rejeitos é reaproveitada na cadeia de produção do minério de ferro. As plantas estão nas minas mais antigas do estado, onde há necessidade do uso da água para concentração de minérios com baixo teor de ferro. Além das plantas de filtragem, a Vale adota o processamento a seco ou usando a umidade natural do minério de ferro, que dispensa o uso de água no beneficiamento, sem gerar rejeitos. A Vale está instalando ainda, no Complexo Vargem Grande, em Nova Lima, a primeira planta industrial de concentração magnética, tecnologia desenvolvida pela New Steel, subsidiária da Vale desde 2018. A planta terá capacidade para produzir 1,5 milhão de toneladas por ano. Nas minas do Estado, de janeiro a setembro do ano passado, 54% da produção de minério de ferro foi feita a seco. No Pará, onde a empresa também opera, o indicador chega a 93%.

Minas Summit

A segunda edição do Minas Summit, evento de tecnologia e inovação criado pela FCJ Venture Buider e pelo Órbi Conecta já tem data marcada: 27 de junho, no Minascentro, em Belo Horizonte. O evento, que estimula novas ideias, promoção do empreendedorismo e conexões com diversas comunidades, é um dos maiores encontros de inovação corporativa do Brasil. A expectativa é de que 8 mil pessoas, 200 palestrantes e 1,2 mil startups participem do Minas Summit, com mais de 40 horas de conteúdo. No ano passado, a primeira edição ultrapassou as expectativas ao alcançar mais de 4 mil participantes, mais de 100 palestrantes e painelistas, mais de 900 startups e mais de 20 horas de conteúdo. “O Minas Summit promove um aprendizado dinâmico e interativo e os empreendedores, investidores e profissionais de diversas áreas podem estabelecer conexões valiosas, parcerias estratégicas e oportunidades de negócios promissoras”, afirma Paulo Justino (foto), fundador e CEO da FCJ Venture Builder.

Petroleira by MG

A mineira Elysian Brasil Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural Ltda recebeu essa semana a qualificação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), como operadora “C” com base no Edital de Licitações do 4º Ciclo da Oferta Permanente, com leilão realizado em 13 de dezembro. A Elysian Petroleum adquiriu 122 blocos terrestres nas bacias de Potiguar (Sergipe e Rio Grande do Norte) e Espírito Santo. Para operar os blocos a empresa terá agora que efetuar o pagamento do bônus de R$ 62,22 milhões e apresentar a garantia mínima de operação. Os passos seguintes serão a assinatura do contrato e o início das operações. “Toda a nossa vitoriosa participação no leilão da ANP foi feita seguindo todos os critérios necessários para termos sido oficialmente classificados como Operador”, destaca Ernani Machado, presidente da Elysian.

Boa impressão

Com investimentos de R$ 1,5 milhão em novos equipamentos, a Primacor Gráfica e Editora viu no setor de embalagens a forma de se recuperar das perdas provocadas pela pandemia de COVID-19 no setor gráfico. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) apenas 13% das empresas mantiveram o nível de produção. A Primacor perdeu 50% do faturamento e teve que demitir funcionários no período. Mas essa é uma realidade que ficou para trás. “Recuperamos os 50% perdidos e crescemos 30% em relação à antes da crise sanitária”, diz Diogo Aguilera Aleixo Dias, diretor comercial da empresa de Belo Horizonte, que completou 20 anos em setembro de 2023. De acordo com ele, a demanda por material promocional (panfletos, folders e flyers) voltou, mas o setor de embalagens, que hoje representa 30% do faturamento da empresa, vai continuar se expandindo na Primacor, que viu a demanda por caixas para as indústrias de cosméticos e de moda. A empresa, que durante a pandemia reduziu seu quadro a 16 trabalhadores na crise sanitária, conta hoje com 40 funcionários.



Varejo otimista

Pesquisa realizada pela Fecomércio Minas entre 3 e 15 de janeiro mostra que os empresários do comércio estão otimistas com a perspectiva de aumento nas vendas no primeiro semestre deste ano. O levantamento revela que para 48,8% das empresas do comércio varejista de Minas Gerais as vendas nos primeiros seis meses deste ano vão crescer. Entre os entrevistados, 28,4% acreditam que nas datas de maior impacto (Dia das Mães, carnaval, dia dos namorados e Páscoa, nesta ordem) as vendas serão melhores. A expectativa, segundo a Fecomércio-MG é ancorada no desempenho do segundo semestre de 2023, período em que 35,1% revelaram ter vendido mais em relação ao segundo semestre do ano anterior, sendo que para 61,3% desses o aumento foi de até 20%. Em relação ao desempenho de todo ano de 2024 a expectativa é de estabilidade ou crescimento nos negócios para 90,3% dos entrevistados.

“Temos boas perspectivas com o crédito mais barato para as famílias, que impulsionaram as atividades ligadas a financiamentos, como veículos, móveis e eletrodomésticos da linha branca”.

Izack Carlos Silva,

economista-chefe do BDMG, sobre as perspectivas do comércio em Minas

Cemig livre

Na acirrada disputa por clientes com conta de energia acima de R$ 5 mil por mês do Grupo A de consumidores aptos a migrar para o Mercado Livre de Energia, com desconto nas tarifas a Cemig Comercializadora de Energia já conta com 1,2 mil clientes no ambiente não-regulado e que representam uma demanda de cerca de 100 Mw Médios. A empresa, subsidiária da Cemig Geração, celebrou contratos com a Sigma Lithium, a Tora Transportes e o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Demae) de Uberlândia. Além do desconto na conta, as empresas contribuem para a descarbonização ao comprar energia gerada em hidrelétricas e parques eólicos da Cemig. Desde 2019 já foram emitidos mais de 12 milhões de certificados de energia renovável para seus clientes no Mercado Livre. Hoje, a comercialização no ambiente não regulado já representa 37% do consumo de energia elétrica no país.

R$ 10 milhões



é o movimento gerado com a realização da Mostra de Cinema de Tiradentes na economia da cidade, com 2.500 empregos gerados