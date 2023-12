Por trás do acelerado crescimento da geração solar estão os fornecedores de painéis, equipamentos de controle e estruturas para as usinas fotovoltaicas, que comemoram o crescimento. Com investimentos de mais R$ 50 milhões este ano, a MTR Solar ampliou sua fábrica em Juiz de Fora para fornecer para grandes usinas centralizadas e está fechando 2023 com equipamentos entregues para geração de 1,5 gigawatts-pico (Gwp) instalados em mais de 450 usinas atendidas com mais de 2 milhões de módulos fotovoltaicos instalados.

A empresa está registrando um crescimento de 45% na venda de equipamentos para usinas de solo. A MTR fornece estruturas fixas e trackers (rastreadores solar), equipamento que permite a movimentação do painel acompanhando o deslocamento do sol ao longo do dia. Em termos de potência instalada, a MTR comercializou 1.200 MWp em trackers e 450 MWp em estruturas fixas. Em 2022 e 2023, o faturamento chega a R$ 1,5 bilhão.

Para 2024, a meta da empresa é crescer 60% e efetuar a venda de equipamentos equivalentes à geração de 2 GWp instalados. A MTR é líder no fornecimento de estrutura e mecanismos para usinas distribuídas de 1 MW a 5 MW. Segundo a Nextracker, líder no fornecimento de trackers para grandes usinas fotovoltaicas, a vantagem do rastreador solar é que ele permite um aumento de 25% a 35% na geração de energia, em relação aos módulos fixos. No Brasil, a Nextracker bateu a marca de quase 5 gigawatts (GW) em projetos de energia fotovoltaica de usinas de grande porte.

A hora da macaúba

Com a compra de uma área de 150 hectares e investimentos de R$ 125 milhões para a implantação de um centro de pesquisa e inovação em Montes Claros, a Acelen, segunda maior refinaria de petróleo do Brasil, inicia o projeto de R$ 12 bilhões para a produção de biocombustível a partir da macaúba, palmeira nativa do Brasil.

O objetivo do centro é o melhoramento genético da espécie para permitir cultivo comercial em uma área de 200 mil hectares de terras degradadas na Bahia e em Minas Gerais, em 10 anos. A meta é produzir 1 bilhão de litros (20 mil barris/dia) de combustível sustentável de aviação (SAF) e diesel verde (HVO) por ano. A previsão é de que a produção tenha início em 2026 em uma unidade de biorefino ao lado da Refinaria de Mataripe, na Bahia.

Vapor que rende

Com ganhos estimados em R$ 11 milhões, a Mosaic Fertilizantes está implementando um projeto para melhorar a eficiência operacional com automação do balanço global de vapor do Complexo Industrial de Uberaba, onde produz fertilizantes fosfatados e potássio. Os ganhos foram obtidos com o reaproveitamento de 100 mil toneladas de vapor na unidade.

A economia é registrada com o vapor para abastecer turbogeradores e gerar 7 mil megawatts de energia elétrica por ano, além de o vapor em forma condensada eliminar a captação de 30 mil metros cúbicos de água. Outro ponto é o fato de o processo reduzir as emissões em 8,7 mil toneladas e fazer com que a empresa deixe de gastar R$ 9 milhões por ano na compra de combustíveis.

Atualmente, o projeto está em fase de aquisição e implementação das ferramentas, a previsão é que o ápice dos ganhos estimados seja percebido a partir de 2025 com a total implementação do projeto.

“O Selo Verde está atestando que não há desmatamento em áreas de produção. Fizemos isso para grande parte da cadeia do café, das árvores plantadas, estamos levando para o plantio de soja e de algodão” Mateus Simões, vice-governador, ao falar na COP-28 sob restrições na Europa a produtos de área desmatada



Sem acidentes

Com mais de 3 mil trabalhadores mobilizados em tempo integral na implantação do complexo minero-industrial de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, a EuroChen comemora a marca de 9 milhões de horas trabalhadas sem acidente com afastamento. O complexo, cujas obras já estão com 90% do cronograma executado, envolve trabalhadores de 80 empresas fornecedoras distribuídas em 120 alojamentos em Serra do Salitre, Salitre de Minas, Patrocínio e Cruzeiro da Fortaleza.

O projeto da EuroChen entra em operação em março de 2024 com a produção de cerca de um milhão de toneladas por ano de fertilizantes fosfatados. O complexo, que ocupa uma área de 19 mil metros quadrados, exigiu investimentos de US$ 1 bilhão.

“A atenção aos detalhes, o conhecimento técnico e metodologia para identificar potenciais problemas, antes que eles ocorram, é o que nos permite celebrar este marco”, afirma Leonardo Lima, coordenador de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Projeto Salitre.

EuroChen comemora a marca de 9 milhões de horas trabalhadas sem acidente com afastamento

Sorriso de valor

Com investimentos de R$ 5,7 milhões, a Neodent, especializada no fornecimento de implantes dentários, inaugura amanhã, em Belo Horizonte, seu novo endereço na capital mineira, no Bairro Santo Agostinho. Além de uma loja para venda de produtos, a unidade, com 890 metros quadrados, conta com sala de treinamento e reuniões e uma área de logística.

“Entendemos que oferecer treinamento de qualidade na região, com nossos produtos, é um investimento estratégico que reforça nosso foco no cliente”, revela Matthias Schupp, CEO da Neodent. Ele lembra que juntamente com o Rio de Janeiro, Minas tem a segunda maior concentração de dentistas do país, com 12% dos profissionais registrados e atuando no estado. “Com uma localização estratégica no coração do Brasil, a capital de Minas Gerais nos permitirá aprimorar nosso sistema logístico com um novo hub de distribuição de produtos para o estado mineiro e Norte do Brasil”, acrescenta Schupp.