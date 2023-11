Balanço da B3 mostra Minas com R$ 65,8 bi em leilões em dois anos

Com 15 leilões realizados em 2022 e 2023, promovidos pelos governos federal, estadual e municipal na B3, a bolsa de valores brasileira, 28 ativos foram desestatizados em Minas Gerais, podendo gerar investimentos da ordem de R$ 65,8 bilhões a serem feitos pelo setor privado. Esse número inclui o valor de R$ 1,3 bilhão previsto com a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Governador Valadares, cujo leilão está previsto para quinta-feira. Pelo levantamento feito pela B3 com exclusividade para a coluna, as privatizações feitas até agora, desde o início de 2022, significam cerca de R$ 47 bilhões em investimentos diretos nos diversos setores de infraestrutura desestatizados. Para operação e manutenção dos ativos transferidos à iniciativa privada são previstos mais R$ 17,5 bilhões em investimentos. De acordo com as estimativas devem ser geradas cerca de 212 mil vagas de emprego. Com a previsão de R$ 25 bilhões nos próximos anos, um dos destaques foram os três leilões de 11 lotes de linhas de transmissão pela Aneel, que vão impactar a transmissão de energia em Minas. “O estado de Minas Gerais tem sido um grande parceiro e esses números demonstram o êxito dessa união entre o Poder Público e a iniciativa privada”, afirma o superintendente de Relacionamento e Governança em Licitações da B3, Guilherme Peixoto.

Mall em BH



Com investimentos da ordem de R$ 100 milhões, a NS Participações e Investimentos anuncia o lançamento do NS Mall, um shopping em construção no Belvedere com espaço para 100 lojas. A previsão é que o empreendimento seja inaugurado em agosto do ano que vem, com a geração de 600 empregos. “Estamos em uma região com tradição para práticas esportivas como a caminhada e cercada de natureza. É um bairro receptivo que atrai muitos jovens e famílias. O NS Mall foi pensado para oferecer o que há de melhor em lojas de grife, conveniência, marcas exclusivas, gastronomia, para essas pessoas”, diz Emílio Brandi, um dos investidores no NS Mall. O shopping tem 12 mil metros quadrados e terá como grande atrativo uma praça central de 1.000 metros quadrados, cercada de espelho d'água, árvores frutíferas e com vista para a Serra do Curral.

Biofertilizante para café

Desenvolver um biofertilizante para a cultura de café é o objetivo da parceria entre a Satis, empresa mineira fabricante de produtos de nutrição vegetal, com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), através de iniciativa de inovação aberta. O trabalho visa obter o extrato vegetal a partir da Equisetum hyemale, a popular Cavalinha. A pesquisa será desenvolvida em três etapas e parte dos estudos vai ocorrer no campo experimental da empresa junto à sua fazenda em Araxá, no Alto Paranaíba. Com 25 anos, a Satis registou este ano um crescimento de 36% no seu faturamento em relação a 2022. Hoje, a Satis possui 60 pesquisas e mais de 2 mil parcerias experimentais com universidades e instituições de pesquisa agrícola.

Galpão logístico

Com capacidade para abrigar 18 empresas e uma área bruta locável de mais de 67 mil metros quadrados, o BRZ 040 Logistics Park foi inaugurado na quinta-feira, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O empreendimento da gestora de ativos Barzel Properties, construído em parceria com a ELD, é o primeiro da administradora de imóveis em Minas Gerais e recebeu investimentos da ordem de R$ 280 milhões. De acordo com o diretor de Desenvolvimento da ELD, Matheus Elias, a Gtex, empresa brasileira especializada em produtos químicos no setor de higiene e limpeza, já negociou um espaço de 10 mil metros quadrados no galpão logístico.

Carga by Nansen

Tradicional fabricante de medidores de energia elétrica, a mineira Nansen está participando do projeto na área de transporte urbano com a implantação de infraestrutura de recarga para ônibus elétricos Attivi Integral da Marcopolo. O projeto, em fase de testes, está ocorrendo nas cidades de Ponta Grossa (PR), Manaus (AM) e Brasília, no Distrito Federal. Em regime de comodato, a Nansen fornece os carregadores e atua também na infraestrutura de recarga desde a conexão com a rede elétrica, em alta ou média tensão, passando pelas obras civis de implantação das estações de carregamento até o software para gerenciamento da recarga. “Durante a fase de testes, cuja duração é de 30 dias, as etapas do projeto serão acompanhadas pelas equipes de engenharia da Marcopolo e da Nansen”, explica o gerente de Mobilidade Elétrica da Nansen, Flávio Pimenta.

“Se a economia estiver crescendo, naturalmente o dinheiro gira e as oportunidades de proteção patrimonial/de pessoas se ampliam, uma vez que o recurso está disponível no mercado e os consumidores cada vez mais aculturados a recorrerem a tais serviços”



Gustavo Bentes

Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG)