Faturando alto com o sorriso dos mineiros

Com 25 unidades em operação em Minas Gerais, a Orthopride está faturando com o sorriso dos mineiros. A empresa, uma das maiores redes de ortodontia do Brasil, acaba de anunciar um faturamento de R$ 5 milhões em setembro no estado, com uma receita média de R$ 195 mil por unidade, o que representa um valor 37,5% superior à media nacional. Com isso, o Orthopride projeta para este ano faturamento em Minas Gerais de R$ 57,8 milhões, o vai representar um crescimento de 4,2% sobre os R$ 55,5 milhões registrados em 2025. “Minas Gerais vem demonstrando uma capacidade importante de construir relacionamentos duradouros com os pacientes”, afirma o CEO e fundador da Orthopride, Alexandre Soares. Para ele, os números refletem as particularidades do mercado mineiro e o trabalho dos franqueados na gestão das suas unidades. O desempenho do mercado mineiro para a Orthopride tem impacto nos resultados nacionais da companhia. Em setembro, o estado respondeu por 18,4% do seu faturamento total, ante 17,6% no mesmo período de 2025. No acumulado de janeiro a setembro de 2026, as unidades mineiras somaram R$ 42,8 milhões em receita, avanço de 4,2% sobre os R$ 41,1 milhões registrados um ano antes. No mesmo intervalo, a rede nacional apresentou queda de 1,1%. “Os resultados em Minas Gerais reforçam nossa confiança no potencial do estado. Identificamos oportunidades tanto na Região Metropolitana quanto no interior, mas nossa expansão é pautada por uma análise criteriosa de cada mercado”, diz Soares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Distribuição

O Grupo EDJ, holding mineira formada por empresas de distribuição e soluções para o varejo, projeta encerrar este ano com faturamento de R$ 425 milhões, mantendo uma trajetória de cresimento de 70% ao ano. Com isso, a meta é chegar a 2030 com faturamento anual de R$ 3 bilhões. Sediado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o grupo atende mais de 15 mil pontos de venda em Minas Gerais e conta com uma frota de 70 veículos, um galpão de 10 mil metros quadrados e um portfólio de aproximadamente 2,3 mil produtos. Para mostrar sua gama de produtos, o Grupo EDJ participou da Superminas deste ano e aproveitou o evento para lançar o ExBônus, uma fintech do grupo que oferece maquininhas de cartão e ferramentas de gestão financeira para pequenos e médios negócios. Segundo Elton Dionísio Júnior, presidente do Grupo EDJ, a intenção foi “mostrar ao mercado como nossas empresas atuam em sintonia para atender às necessidades do varejo, com soluções que vão além da distribuição e contribuem para a eficiência dos negócios”.

Ícone de volta

Repaginado e com capacidade de absorver novas utilidades e funcionalidades, os orelhões vão voltar ao cenário urbano. Essa é a promessa do empresário André Souza, idealizador e único investidor da iniciativa. Depois de 18 meses de desenvolvimento, o produto será apresentado na terça-feira em um posto de combustível do Barreiro. O empreendedor apostou na reinvenção de um dos maiores símbolos urbanos da história do Brasil, transformando-o em uma nova plataforma de infraestrutura, tecnologia e mídia de utilidade pública. A ideia é que os equipamentos incorporem serviços como água gelada e micro-ondas para aquecer marmitas. “O resultado é um equipamento inteiramente novo, mais leve, modular, industrializado e concebido para produção em larga escala, com custos de fabricação, transporte, instalação e manutenção otimizados”, afirma André Souza. A expectativa, segundo ele, é de que 2 mil unidades sejam implantadas nos próximos 12 meses e 5 mil orelhões em até três anos, com presença planejada em todos os estados brasileiros.

Artesanato

A 37ª Feira Nacional de Artesanato vai reunir 3.500 artesãos de todas as regiões do Brasil, apresentando seus produtos em 857 estandes. A expectativa é gerar negócios da ordem de R$ 60 milhões entre vendas diretas de R$ 50 milhões e negócios futuros e encomendas de R$ 10 milhões. A feira acontece entre 2 e 6 de dezembro no Expominas. A diretora do Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro Cape) e organizadora da feira, Tânia Machado, destaca que a engrenagem do evento impulsiona o mercado de trabalho, gerando mais de 1.500 ocupações diretas e indiretas por meio de prestadores de serviços de montagem, segurança, limpeza, brigada de incêndio, recepção, suporte médico, eletricistas e setor artístico. “Esperamos atrair um público total de 100 mil visitantes, sendo que mais de 16.000 pessoas são de fora do município e do estado. Esse fluxo ativa diretamente a economia local, elevando as taxas de ocupação na rede hoteleira e gerando receitas para restaurantes, comércios, pontos turísticos e serviços de transporte por táxi e aplicativos”, afirma Tânia Machado.



Boa mesa

Os amantes da boa mesa têm até 22 de novembro para degustar os menus (entrada, prato principal e sobremesa) da 30ª edição da Restaurant Week, promoção de mais de 30 bares e restaurantes de Belo Horizonte. São mais de 30 restaurantes participantes e três categorias de menus, com valores distintos para almoço e jantar, que variam de R$ 59,90 a R$ 115. “É um formato bem-sucedido e acessível à boa mesa. A iniciativa aquece o setor em um período de baixa sazonalidade e amplia a visibilidade das casas e do cozinheiro para os seus públicos – consumidores, parceiros e potenciais investidores”, afirma Fernando Reis, idealizador da Brasil Restaurant Week. De acordo com ele, a expectativa é de que sejam vendidos 50 mil menus, gerando um faturamento de R$ 7 milhões. O evento também celebra 15 anos de história em Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A chegada de uma nova fábrica a Três Corações representa mais uma oportunidade de desenvolvimento para o Sul de Minas, especialmente pela priorização da capacitação e contratação de

mão de obra local”

•••

Mateus Simões

Governador de Minas, sobre investimentos chineses no Sul de Minas

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.