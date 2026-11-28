Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Em passagem relâmpago pelo Brasil, Mike Tyson participou, no último domingo (22), da inauguração da nova flagship da Ultra Academia, na Avenida Paulista, em São Paulo, atraindo uma multidão à avenida.

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No palco, o pugilista ficou frente a frente com Preguiçildo, mascote da rede, em um confronto simbólico para nocautear a preguiça. O evento também reuniu nomes como Reinaldo Gianecchini, Bruno De Luca, Cris Arcangeli e Christian Figueiredo.

A data teve um significado especial: exatamente 40 anos antes, em 22 de novembro de 1986, Tyson se tornava o campeão mundial dos pesos-pesados mais jovem da história.

Do ringue aos negócios

O mercado fitness não é novidade para Tyson, que já desenvolveu negócios no segmento de academias e boxe em Dubai e na Arábia Saudita. A Ultra, por sua vez, já tem Anderson Silva como sócio em seu negócio de estúdios.

Com mais de 100 unidades em operação em 16 estados brasileiros, a rede acaba de inaugurar seu novo conceito de academia, em um espaço de mais de 2 mil metros quadrados que integra fitness, bem-estar e serviços premium.

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A marca projeta alcançar 500 unidades até 2030.

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