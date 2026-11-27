Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora, compositora, pianista e arranjadora brasileira Delia Fischer encerra neste domingo (29) sua turnê europeia com uma apresentação ao vivo nos estúdios da RAI, emissora pública italiana. A artista participará do programa Stereonotte, apresentado pelo jornalista e pesquisador musical Max De Tomassi, após uma série de concertos com ingressos esgotados na França, na Holanda e na Itália.

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A circulação internacional apresenta o repertório de Delia Fischer Beyond Bossa, álbum lançado nos Estados Unidos pelo selo Origin Records. O projeto estabelece um diálogo entre diferentes vertentes da música brasileira e do jazz contemporâneo, valorizando a produção autoral da artista e ampliando sua comunicação com o público estrangeiro.

Ao longo de novembro, a musicista percorreu importantes espaços dedicados ao jazz europeu, acompanhada pelo baixista Matias Correa e pelo baterista João Di Sabbato. Além das apresentações, a programação promoveu encontros com artistas de diferentes nacionalidades, incorporando novas interpretações ao repertório.

França: encontro musical com a cantora camaronesa Valerie Ekuomè

A primeira etapa da turnê aconteceu no Pusey Jazz Festival, na França, onde o trio brasileiro apresentou seu repertório diante de uma plateia com lotação esgotada. Um dos momentos mais significativos do concerto foi a participação da cantora camaronesa Valerie Ekuomè.

As duas artistas interpretaram Mon Temps, versão em francês da composição Meu Tempo, de Delia Fischer, com adaptação da letra assinada por Aurélie Tyszblat. A colaboração estabeleceu uma aproximação entre referências musicais brasileiras e africanas, reforçando a proposta multicultural do projeto.

A utilização de diferentes idiomas representa uma das características centrais de Beyond Bossa, permitindo que as composições alcancem novos ouvintes sem abandonar suas raízes melódicas e rítmicas.

Holanda: casa lotada no Jazzcafé Dizzy, em Rotterdam com casa lotada

Na sequência, Delia Fischer e seus músicos desembarcaram em Rotterdam, na Holanda, para uma apresentação no tradicional Jazzcafé Dizzy. O concerto também registrou lotação esgotada e contou com a participação especial do guitarrista holandês Jan Dummé.

A presença do instrumentista acrescentou novas possibilidades de interação musical ao espetáculo, aproximando o trabalho desenvolvido pelo trio brasileiro da produção jazzística europeia. O encontro evidenciou a versatilidade de um repertório que combina composição, improvisação e diferentes tradições instrumentais.

Roma: a música brasileira em diálogo com a cultura italiana

Na capital italiana, o trio se apresentou no Alexanderplatz Jazz Club, espaço histórico da cena musical de Roma. Para abrir o espetáculo, Delia Fischer escolheu uma interpretação especial de Samba Mínimo, apresentada em sua versão italiana, intitulada Come se fosse qui.

A adaptação foi desenvolvida por Max De Tomassi, profissional dedicado à divulgação da música brasileira na Itália. Com mais uma apresentação lotada, a artista fortaleceu o intercâmbio cultural estabelecido durante a circulação europeia.

Encerramento na RAI: show ao vivo e entrevista exclusiva

O encerramento da programação acontece neste domingo (29), quando Delia Fischer e seu trio participarão do programa Stereonotte, da RAI. A transmissão especial reunirá uma apresentação musical ao vivo e uma entrevista com a cantora.

Durante o programa, a artista abordará sua trajetória profissional, o desenvolvimento de Beyond Bossa e as diferentes manifestações da música brasileira contemporânea. A participação na emissora pública italiana representa uma oportunidade de ampliar a exposição internacional de seu catálogo autoral.

A entrevista pode ser conferida no site www.raiplaysound.it.

'Beyond Bossa' amplia as fronteiras da música brasileira

Natural do Rio de Janeiro, Delia Fischer possui mais de três décadas de carreira e duas indicações ao Grammy Latino. Sua produção musical transita entre a MPB, o jazz, a bossa nova e a composição contemporânea, estabelecendo conexões entre diferentes gerações de músicos.

Primeiro álbum da artista inteiramente em inglês, Delia Fischer Beyond Bossa apresenta adaptações de letras realizadas pelo jornalista e músico Allen Morrison. O trabalho reúne participações de importantes nomes da música nacional e internacional, como Gretchen Parlato, Luciana Souza, Marcos Valle, Chico Pinheiro, The New York Voices e Mario Biondi.

O lançamento pelo selo norte-americano Origin Records também integra uma estratégia de internacionalização da produção autoral brasileira, demonstrando como a adaptação linguística pode favorecer a circulação de composições em diferentes mercados fonográficos.

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Com Delia Fischer no piano e na voz, Matias Correa no baixo, voz e percussão vocal, e João Di Sabbato na bateria, percussão e voz, o trio encerra sua passagem pela Europa reafirmando, com seu talento ímpar e abrangente repertório, a capacidade da música brasileira de estabelecer diálogos culturais para além das fronteiras nacionais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.