Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora mineira Amara, natural de Juiz de Fora, acaba de lançar seu primeiro EP autoral. Intitulado “Amara”, o projeto chega pela YahYah Music e reúne as quatro músicas que a artista apresentou ao longo de 2026: “Tempo Perdido”, “Meu Coração Te Ama”, “Se Apaixona” e “Interrogação”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A estreia representa uma nova etapa para a artista, que ganhou dimensão nacional ao aproximar referências do pop e a linguagem do sertanejo nas redes sociais. Com 2,4 milhões de seguidores e 23,7 milhões de curtidas no TikTok, Amara se tornou conhecida pela série “E se...”, em que imagina como hits internacionais soariam caso tivessem sido criados no universo sertanejo.

Antes de conquistar esse público, porém, sua história com a música começou em Minas Gerais. Filha de um baixista de banda de rock, Amara cantava no karaokê do avô para os clientes da família e, mais tarde, passou a se apresentar em bares de Juiz de Fora. Durante a pandemia, levou o violão para a internet e encontrou ali um caminho para consolidar uma identidade própria.

Agora, a cantora transforma essa trajetória em repertório autoral. Guiado por violão, sanfona e letras que atravessam afeto, desejo, dúvida e vulnerabilidade, o EP se afasta das releituras que ajudaram a formar sua audiência para revelar uma artista interessada em narrar suas próprias histórias.

“Eu faço sertanejo pra quem quer sentir amor de verdade. Não é música de festa; é sertanejo de arrepiar”, afirma Amara.

Cada faixa do projeto apresenta uma perspectiva diferente sobre os encontros e desencontros afetivos. “Meu Coração Te Ama” é uma declaração de afeto familiar e virou trilha de homenagens no Dia das Mães antes mesmo de chegar às plataformas; “Se Apaixona” fala do receio e da alegria de perceber uma paixão começando; “Tempo Perdido” encara a dor de um término; e “Interrogação” fecha o ciclo com o amor-próprio.

Nos últimos dias, Amara voltou a chamar atenção nas redes ao publicar uma resposta feminina para “Postinho de Gasolina”, sucesso de João Gustavo e Murilo. Publicado em 20 de novembro, o conteúdo ultrapassou 1 milhão de visualizações em poucos dias e acumulou, no Instagram, 65,5 mil curtidas, 10 mil compartilhamentos e 4,6 mil republicações em quatro dias. A publicação também recebeu comentários da própria dupla e pedidos do público por uma versão completa.

Com 546 mil seguidores no Instagram e mais de 1,16 milhão de reproduções no Spotify somadas pelos quatro primeiros singles, Amara apresenta o EP sob produção e direção musical de Laércio da Costa e Lourival Rodriguez.



Ouça:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.