Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

UNNA X acaba de lançar “era eu que me faltava”, seu primeiro álbum de estúdio. Com nove faixas, o disco reúne histórias de relações afetivas, frustrações, liberdade e amadurecimento, transformadas pela cantora em um pop eletrônico que atravessa diferentes atmosferas e não se prende a fórmulas.

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Terceiro lugar no reality Estrela da Casa, a artista brasileira-americana apresenta um trabalho sobre reconhecer o próprio valor e entender que a completude não precisa vir de outra pessoa. Produzido por Los Brasileros, JOKER e Gondim, o projeto incorpora elementos do funk, da música eletrônica e do pop contemporâneo para acompanhar a jornada pessoal narrada nas canções.

A faixa-título, que encerra o álbum, resume esse processo. “É sobre viver, reconhecer os próprios traços tóxicos, os ciclos que se repetem, as fraquezas e vulnerabilidades, até chegar aquele momento em que a maturidade bate à porta”, explica UNNA X. “No fundo, era você que faltava: aprender a se ouvir, respeitar seus limites e perceber que a pessoa que você sempre procurou era uma versão melhor de si mesmo.”

O repertório começa com “juro”, uma canção de manifestação para quem sonha alto e corre atrás daquilo que faz sentido. Já “minhalma”, com participação de Carla Sol, revela um lado bem-humorado da artista: com duplo sentido, a faixa parece falar de uma paixão, mas é construída a partir da vontade de ter um gato de estimação — um “amor que arranha”.

Em “nome tatuado”, UNNA X revisita uma relação do passado para transformar raiva e indignação em sarcasmo. “brisa”, escrita há cerca de cinco anos, acompanha um momento posterior ao fim de um relacionamento intenso, quando a cantora volta a se abrir para novas experiências, mas sem repetir antigos padrões de entrega.

As relações também estão no centro de “é sério?”, parceria de composição com Clau. A música fala sobre o incômodo de saber o quanto se poderia oferecer a alguém e, ainda assim, não ser valorizada. “Eu gosto de escrever sobre sentimentos que nem sempre a gente encontra nas músicas. Às vezes, estou sentindo alguma coisa, procuro uma música que fale sobre aquilo e não encontro”, conta a artista.

Em “mais que amigos, friends”, UNNA X transforma uma experiência pessoal em narrativa pop e brinca com sua dualidade brasileira e americana. A faixa acompanha uma história em que a intuição se mostra mais confiável do que as explicações dadas — sem que a cantora precise expor nomes ou alimentar especulações fora da música.

Outro ponto forte do álbum é “de mulher pra mulher”, canção que recusa a rivalidade feminina. A faixa é construída como um conselho de uma ex para a atual e desloca a indignação para comportamentos tóxicos masculinos, não para outra mulher. “Quis muito trazer esse lado de mulher se entender, de mulher estar lá uma pela outra”, afirma.

Já “poeira estelar” aborda a alegria de se reconhecer, mesmo quando os planos parecem desmoronar, e a decisão de viver uma trajetória artística em meio a expectativas mais convencionais. O resultado é um álbum que não busca apresentar uma versão única de UNNA X, mas abrir espaço para suas contradições, sensualidade, humor, vulnerabilidade e posicionamentos.

Além das nove faixas, “era eu que me faltava” chega acompanhado por nove produções audiovisuais, entre videoclipes e visualizers. O universo visual, marcado pelo azul, amplia o conceito do disco e reforça a construção de uma fase em que a artista deixa de procurar fora aquilo que precisava encontrar em si.

UNNA X celebra o lançamento neste domingo, 29 de novembro, no Bar Alto, em São Paulo. A apresentação reúne as novas músicas do álbum e contará com participação especial de Clau. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Meaple.

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UNNA X – Show de lançamento do álbum “era eu que me faltava”

Data: 29 de novembro de 2026, domingo

Horário: 19h

Local: Bar Alto

Endereço: Rua Aspicuelta, 194 – Vila Madalena, São Paulo/SP

Ingressos: a partir de R$ 50, pela plataforma Meaple

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