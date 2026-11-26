Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

As complexidades do sistema fiscal brasileiro ganham uma abordagem acessível por meio da atuação do advogado tributarista Pedro Henrique Fonseca. À frente da área de Tax Advocacy e sócio do escritório PHF Tax, o profissional monitora de perto as articulações políticas e as decisões governamentais que afetam diretamente o mercado, impactando a formação de preços, a contratação de serviços e a elaboração de contratos comerciais.

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Com uma trajetória acadêmica voltada à compreensão dos poderes públicos, Fonseca é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Sua formação conta ainda com especializações em Direito Legislativo, obtida junto ao IDP, e em Ciência Política, cursada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), bases que sustentam sua leitura analítica sobre o Congresso Nacional.

No ambiente digital, o especialista utiliza o perfil @phftax para detalhar o andamento da reforma tributária e revelar os bastidores legislativos para o público amplo. Para facilitar a compreensão das matérias econômicas, ele adota uma didática leve, pontuada por humor, expondo as contradições do modelo fiscal por meio de referências e situações práticas rotineiras conhecidas pela sociedade.

Para responder todas essas questões, Pedro Henrique Fonseca conversou com esta coluna. Confira:

Quais são os principais desafios do sistema tributário brasileiro atualmente e de que maneira a reforma tributária poderá simplificar a vida dos empresários e dos consumidores?

Eu costumo dizer que o Brasil é um manicômio tributário. E é muito fácil enlouquecer trabalhando com imposto aqui. Hoje a gente tem cinco tributos sobre o consumo: PIS, Cofins e IPI, que são federais, o ICMS, que é dos estados, e o ISS, que é dos municípios. Cada um com uma regra diferente. O empresário gasta mais tempo tentando entender imposto do que vendendo. E a briga entre contribuinte e Fisco, o que a gente chama de contencioso tributário, já soma uns 75% do PIB. É de longe o maior do mundo.

A reforma junta isso num IVA dual. IVA é o Imposto sobre Valor Agregado, modelo que quase o mundo todo usa. Funciona assim: cada empresa da cadeia paga imposto só sobre o que ela acrescentou ao produto, e desconta o que já foi pago antes. Acaba aquele imposto em cima de imposto. E é dual porque, aqui, ele vem dividido em dois: a CBS, que é federal, e o IBS, que é de estados e municípios.

A promessa é boa. Mas a gente precisa ver como vai funcionar na prática. Muita coisa ainda não está definida, o governo atrasou a regulamentação e deixou boa parte para depois das eleições. E até 2033 vamos viver com os dois sistemas ao mesmo tempo. É reformar a casa morando dentro dela. Isso pode avacalhar.

E não dá para vender a reforma como redução de imposto. Serviços, por exemplo, devem pagar mais. A reforma muda o jeito de cobrar, não o tamanho do Estado. Se o Estado continuar gastando do jeito que gasta, a conta vai chegar em forma de imposto.

Como as articulações políticas e as decisões tomadas no Congresso Nacional influenciam diretamente a formação de preços, a competitividade das empresas e o poder de compra da população brasileira?

Todo preço que você paga no mercado tem uma decisão política dentro. Quando o Congresso dá um desconto de imposto para um setor, alguém paga essa diferença. A alíquota de todo mundo sobe para compensar. É cobertor curto: cobre um, descobre outro.

E quem ganha o desconto sabe exatamente quanto ganhou. Quem paga a diferença nem fica sabendo. Na reforma, a lista de setores com tratamento especial foi crescendo a cada votação, e cada um que entrava encarecia a conta dos outros.

Isso bagunça a concorrência. A empresa deixa de ganhar mercado por ser mais eficiente e passa a ganhar por ter mais força em Brasília. E no fim quem sente é o consumidor, no preço.

A lei já passou, mas o jogo não acabou. A CBS começa a ser cobrada ano que vem, e muita coisa que vai definir quanto cada setor paga ainda está sendo decidida.

Quais são as principais contradições do modelo fiscal brasileiro que ainda passam despercebidas pela sociedade, mas que exercem um impacto significativo no cotidiano dos cidadãos?

O brasileiro paga imposto de país rico e recebe serviço de país pobre. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, mas a renda por pessoa é baixa. Como tem pouca renda para tributar, o Estado vai buscar no consumo, que é mais fácil de arrecadar.

Só que imposto sobre consumo vem escondido no preço. Você paga no arroz, na luz, na gasolina, e não vê. E quem não vê quanto paga não cobra o que recebe. Isso ajuda a manter um Estado caro sem ninguém perceber.

Outra coisa: o mesmo governo que diz que precisa arrecadar mais dá bilhões em benefício fiscal todo ano, muitas vezes sem medir se deu resultado. E quando resolve cortar, corta do setor produtivo, que é o mais fácil, em vez de enfrentar as distorções grandes do sistema.

A tabela do Imposto de Renda foi corrigida recentemente, com a isenção até R$ 5 mil. Mas ficou anos congelada antes disso, o que na prática foi aumento de imposto sem ninguém votar.

E isso mostra como o governo opera. Não existe uma política tributária pensada para durar. O governo decide primeiro que vai gastar, e depois sai pescando no sistema onde dá para cobrar mais. Aumenta aqui, cria uma regra ali, tapa um buraco acolá. Vai fazendo puxadinho. E de puxadinho em puxadinho a gente chegou no sistema que tem hoje.

E o próprio sistema estimula a briga. Regra confusa gera multa, multa vira processo, processo leva dez anos. Esse custo não aparece no boleto, mas aparece no preço e no investimento que deixou de vir.

Qual é a importância do Tax Advocacy na defesa dos interesses empresariais diante das mudanças na legislação tributária e como essa atividade pode contribuir para a construção de políticas públicas mais eficientes?

Tax Advocacy é defender interesses tributários junto a quem faz a lei. É levar para o deputado, o senador e o governo, com número e argumento técnico, o impacto de uma regra antes dela ser aprovada.

Porque a decisão que mais pesa no bolso do empresário não acontece no tribunal. Acontece no texto do projeto, numa emenda, num regulamento. Quem só aparece depois da lei publicada vai passar anos na Justiça tentando desfazer o que podia ter evitado.

E os grandes setores sempre tiveram gente em Brasília. O pequeno e o médio empresário, que é quem mais emprega, quase nunca. O Tax Advocacy organiza esse interesse e transforma o problema de um setor em proposta concreta.

Isso melhora a lei. O legislador decide melhor quando sabe quem vai pagar a conta. O problema nunca foi defender interesse. O problema é quando isso é feito escondido e só por poucos.

Ao utilizar as redes sociais e o humor para explicar questões tributárias, quais são os maiores desafios para transformar assuntos técnicos e complexos em informações acessíveis, sem comprometer a precisão jurídica e econômica do conteúdo?

O maior desafio é traduzir. Imposto é um tema muito complexo, cheio de sigla, de regra e de exceção. Pegar isso e explicar de um jeito que a pessoa entenda já é difícil. Fazer isso com graça, em poucos segundos, sem perder a informação, é mais difícil ainda.

Porque não basta fazer rir. A pessoa tem que sair do vídeo sabendo alguma coisa que ela não sabia. Informar e entreter ao mesmo tempo. É um equilíbrio fino, e todo dia é um teste.

Mas eu acho que é o melhor caminho. O humor abre a porta. A pessoa que nunca ia ler uma lei tributária para, assiste, ri e entende que aquilo mexe com o bolso dela.

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E isso é cidadania fiscal. É o cidadão sabendo quanto paga, para onde vai e o que pode cobrar. Imposto não é assunto só de contador. É assunto de quem paga a conta, e quem paga a conta é todo mundo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.