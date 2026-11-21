Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cliente insatisfeito nem sempre reclama, procura o gerente ou registra uma queixa. Muitas vezes, simplesmente deixa de comprar. O comportamento, que pode passar despercebido por empresas concentradas na conquista de novos consumidores, representa um risco direto para o faturamento e a rentabilidade dos negócios. Em um mercado cada vez mais competitivo, a experiência do cliente deixou de ser apenas uma atribuição do setor de atendimento e passou a ocupar espaço nas decisões estratégicas das empresas.

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Um levantamento global divulgado pela Genesys em 2026, realizado com 5.811 consumidores de mais de 20 países, aponta que 85% dos entrevistados já gastaram menos ou deixaram de comprar de uma marca após uma experiência negativa de atendimento. Para 21%, uma única experiência ruim foi suficiente para motivar a mudança de fornecedor.

O cenário também encontra reflexos no mercado brasileiro. Segundo o estudo CX Global Insights Brasil 2026, da Ipsos, 47% das experiências de consumo no país são consideradas esquecíveis. O dado reforça o desafio das empresas de construir relacionamentos que ultrapassem a simples conclusão de uma venda.

Para o executivo, empresário e consultor de gestão Osnan Andrade Couto, a perda de clientes frequentemente começa muito antes de uma reclamação formal. Com mais de 17 anos de experiência em gestão de operações, relacionamento corporativo e desenvolvimento de negócios, ele defende que a fidelização depende de processos bem estruturados, comunicação entre departamentos e, principalmente, do cumprimento daquilo que foi prometido ao consumidor.

“O cliente insatisfeito raramente avisa que vai embora. Ele simplesmente deixa de comprar. Quando a empresa percebe, a perda já está no faturamento”, afirma.

A experiência que levou o NPS a 80 em Belo Horizonte

A avaliação de Osnan está relacionada a uma experiência profissional vivida em Belo Horizonte, entre 2017 e 2020, quando participou da liderança de um projeto de transformação do atendimento ao cliente na Locamerica, posteriormente integrada à Unidas.

Na ocasião, a empresa implementou o chamado Projeto Células, uma iniciativa que buscava centralizar a comunicação e aproximar áreas que, tradicionalmente, trabalhavam de maneira mais independente. Cada equipe reunia representantes dos setores financeiro, faturamento, manutenção e atendimento, permitindo que as demandas dos clientes fossem tratadas de maneira integrada.

O resultado foi a elevação do Net Promoter Score (NPS), indicador utilizado para medir a disposição dos consumidores em recomendar uma empresa, a 80 pontos. Segundo Osnan, o índice representou um resultado inédito na organização.

“Quando chegamos ao NPS 80, o ganho não veio de uma campanha. Veio de deixar claro quem era responsável por cada solicitação e de fazer a informação chegar a quem atende o cliente”, explica.

A mudança também permitiu respostas mais rápidas, maior proximidade com os contratantes e acompanhamento mais eficiente das obrigações assumidas pela empresa. Em operações corporativas, nas quais os contratos envolvem diferentes serviços e compromissos de longo prazo, a integração entre departamentos pode representar um diferencial importante para a continuidade das relações comerciais.

Na mesma trajetória em Belo Horizonte, Osnan também participou da integração da Ricci Locadora de Veículos, adquirida pela Locamerica, e respondeu pela unificação nacional do portal do cliente durante a combinação entre Locamerica e Unidas.

Reter clientes também é uma decisão financeira

A preocupação com a experiência do consumidor tem uma justificativa que vai além da reputação. A retenção está diretamente relacionada aos custos de aquisição, à margem de lucro e à previsibilidade financeira das empresas.

Estudo clássico da Bain & Company, associado ao trabalho do pesquisador Frederick Reichheld, aponta que um aumento de 5% na retenção de clientes pode elevar os lucros entre 25% e 95%, dependendo do setor e das características do negócio.

Na avaliação de Osnan, conquistar novos clientes continua sendo fundamental, mas a expansão comercial precisa ser acompanhada de uma análise sobre o valor gerado pela carteira já existente.

Nas operações corporativas que administrou, ele acompanhava simultaneamente indicadores de retenção e margem. Em São Paulo, chegou a liderar uma carteira de clientes com faturamento aproximado de R$ 180 milhões por ano, que incluía multinacionais como Procter & Gamble, Otis e BAT.

“Um cliente novo pode exigir investimento em prospecção, negociação e implantação. Com um cliente que já está na base, parte desse trabalho já foi feita. Por isso, é importante entender quanto cada conta deixa de margem depois dos custos de entrega e atendimento”, afirma.

Para ele, o empresário precisa identificar se o crescimento do faturamento vem efetivamente da conquista de novos consumidores ou se também existe evolução nas compras realizadas por clientes que já conhecem a empresa. A análise permite identificar contas que deixaram de comprar, avaliar oportunidades de recuperação e entender quais relacionamentos merecem maior atenção.

O que pequenas e médias empresas podem fazer

Embora tenha desenvolvido parte significativa da carreira em grandes organizações, Osnan acredita que os princípios de gestão da experiência do cliente podem ser aplicados também em pequenos e médios negócios, sem a necessidade de grandes investimentos em tecnologia.

Uma das primeiras medidas recomendadas é estabelecer uma rotina de escuta. Isso envolve conversar com a equipe, acompanhar as principais demandas dos consumidores e, sobretudo, procurar entender por que determinados clientes deixaram de comprar.

O acompanhamento de indicadores também pode começar de maneira simples. Pesquisas de satisfação, como o NPS, ligações após a venda e análise recorrente do faturamento já oferecem informações importantes para identificar problemas e oportunidades de melhoria.

Outro ponto considerado essencial é o alinhamento entre o departamento comercial e a operação. Para Osnan, muitas experiências negativas surgem quando a empresa promete algo durante a negociação, mas não consegue entregar o que foi acordado.

“Comercial, atendimento e operações precisam saber o que a empresa consegue entregar. Nos contratos mais complexos, eu gosto de repassar com o cliente tudo o que foi combinado numa reunião de boas-vindas”, explica.

A recomendação é especialmente relevante para negócios que trabalham com serviços personalizados, contratos recorrentes ou entregas que dependem de diferentes profissionais e departamentos.

Tecnologia não substitui uma boa gestão

Com a expansão da inteligência artificial e dos sistemas automatizados de atendimento, empresas de diferentes segmentos têm buscado alternativas para reduzir custos e agilizar respostas. Osnan avalia que a tecnologia pode contribuir significativamente para a experiência do consumidor, desde que seja utilizada de acordo com a complexidade de cada demanda.

Solicitações simples e objetivas podem ser resolvidas com eficiência por sistemas automatizados. Já situações que exigem interpretação, negociação ou conhecimento específico precisam de ferramentas bem preparadas e, muitas vezes, da intervenção humana.

“A tecnologia ajuda muito, desde que esteja a serviço do cliente. Um robô que não resolve o problema só automatiza a frustração”, afirma.

Atualmente, além da consultoria e da mentoria empresarial, Osnan atua em diferentes negócios em Mato Grosso, nos segmentos de franquias de vending machines, comércio de veículos e agronegócio. A experiência como empreendedor ampliou sua visão sobre os desafios de transportar práticas de gestão de grandes companhias para estruturas menores.

Sua trajetória reúne passagens por Cuiabá, Manaus, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo, com atuação em operações de diferentes portes e complexidades. Para o executivo, independentemente do tamanho da organização, a fidelização começa com uma decisão básica: ouvir o consumidor, entender suas expectativas e garantir que a empresa cumpra o que promete.

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“Para fidelizar, eu começaria ouvindo a equipe, os principais clientes e quem está reclamando. A partir daí, dá para ajustar os processos e criar uma rotina simples para acompanhar se as melhorias estão funcionando”, conclui.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.