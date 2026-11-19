Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Guilherme Isnard e o ZERØ acabam de lançar “Voar e Não Olhar Pra Trás”, último single antes da chegada de “Labirinto XXI”, novo álbum da banda. Com distribuição e Record Label da Algohits, a faixa encerra a sequência de antecipações do projeto e já está disponível em todos os aplicativos de música.

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Produzida por JR Tostoi, a canção se debruça sobre o momento em que alguém importante decide partir. Em vez de tratar o afastamento pelo ressentimento ou pela tentativa de impedir a escolha do outro, Isnard constrói uma narrativa de amadurecimento: quem fica precisa atravessar a ausência e encontrar um novo caminho para si.

A metáfora de um pássaro que deixa o ninho conduz a letra. Há liberdade no ato de voar, mesmo quando o destino ainda é desconhecido, e há também a possibilidade de reconstrução para quem permanece. Em “Voar e Não Olhar Pra Trás”, a solidão deixa de representar derrota e passa a ser entendida como ponto de partida para uma nova inteireza.

A gravação reúne Daniel Viana e JR Tostoi nas guitarras, Nivaldo Ramos no baixo, Caius Marins nos teclados e Pantico Rocha na bateria. A engenharia de gravação é assinada por Gustavo Wermelinger, JR Tostoi e Ítalo Nonato.

O lançamento sucede os singles “Labirinto 21”, “A Culpa Não É do Amor”, “Os Anjos Dizem Amém” e “Pra Poder Dormir em Paz”. As faixas apresentam as diferentes camadas de “Labirinto XXI”, disco de 13 músicas inéditas e sem participações especiais, que usa o labirinto como imagem para as contradições contemporâneas, as escolhas, os afetos e a procura por identidade e pertencimento.

O título do álbum dialoga ainda com o Arcano XXI do Tarô de Marselha, O Mundo, símbolo da conclusão de ciclos e da integração de experiências. Para Isnard, o amor aparece como o fio de Ariadne: aquilo que pode orientar a travessia em meio à complexidade da vida.

O repertório de “Labirinto XXI” também amplia a turnê “A Luta e o Prazer”, espetáculo que combina as novas composições do ZERØ com clássicos da trajetória de Guilherme Isnard e releituras de nomes que ajudaram a renovar o rock brasileiro. Em 2027, a banda celebra os 40 anos de “Carne Humana”, álbum lançado em 1987



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