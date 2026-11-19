Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Budah se une a AmandesNoBeat e Bié em “Vítima”, single que combina R&B contemporâneo, rap e uma atmosfera noturna guiada por graves marcantes. Já disponível nas plataformas digitais, a faixa integra “CRIB II”, próximo álbum do produtor, beatmaker e DJ de Taubaté, previsto para dezembro.

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Composta por Budah, a canção parte de uma narrativa de sedução, desejo e autonomia. O título sugere vulnerabilidade, mas a letra desloca esse lugar: é a personagem quem conduz o jogo, determina seus limites e preserva a liberdade nas relações afetivas.

A produção musical é assinada por AmandesNoBeat e Bié, responsável também pela mixagem e masterização. Entre texturas envolventes, batidas de rap e a fluidez melódica do R&B, o instrumental sustenta a interpretação de Budah e dá unidade à colaboração, distribuída pela Algohits.

“Trabalhar com Budah e Bié nessa faixa foi muito fluido. A gente buscou criar um cenário sonoro em que letra e produção conversassem o tempo todo, deixando espaço para a Budah ditar o ritmo e conduzir a narrativa”, afirma AmandesNoBeat.

O encontro aprofunda uma conexão criativa anterior: AmandesNoBeat assinou a produção de “Intuição”, de Budah, presente em “Frequência Lunar”, segundo álbum de estúdio da cantora capixaba. Lançado em 2026, o trabalho lhe rendeu indicação ao Latin Grammy, na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa.

Com mais de 100 milhões de streams acumulados, Budah vem consolidando uma identidade própria ao atravessar R&B, rap, pop e referências da música negra contemporânea. Em “Vítima”, sua voz encontra uma dimensão mais direta, intensa e noturna.

Para AmandesNoBeat, o lançamento antecipa o universo de “CRIB II”, sucessor de “CRIB” (2023). O produtor soma trabalhos com nomes como Duquesa, Yunk Vino, Veigh, Danzo, Tasha & Tracie e a própria Budah, construindo uma trajetória ligada às linguagens atuais do rap, trap, R&B e cultura club.



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