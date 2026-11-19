Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Em um momento importante da carreira, logo após ser indicada ao Grammy Latino, Dora Sanches apresenta o single “Miragem”, já disponível em todos os aplicativos de música. A faixa funciona como uma resposta artística às transformações e pressões que acompanham o reconhecimento internacional, traduzindo em música as inquietações da cantora sobre o sucesso, o tempo e o sentido das próprias escolhas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em vez de entregar uma fórmula segura após o destaque na premiação, Dora optou por uma composição introspectiva, criada para sintetizar o que estava vivendo. “Estou muito feliz com o Latin Grammy, chegar até aqui foi muito trabalhoso, passei por uma jornada de muitas tentativas, com alegrias e golpes, no meio disso tudo, ‘Miragem’ é o que eu respondo para todos os caminhos que se apresentam a mim agora: sigo fiel ao sonho de criança, mais forte e sempre questionadora”, afirma a artista.

No single ela reflete sobre o hábito de projetar felicidade em metas distantes e inalcançáveis, muitas vezes à custa do que acontece no presente. Dora observa que o impulso de idealizar o amor perfeito, o trabalho, a arte ou a família cria ilusões que afastam as pessoas daquilo que é concreto. Para ela, a música nasce como um convite necessário para desacelerar, rever prioridades e lembrar o que realmente importa, equilibrando a ambição de correr atrás dos sonhos com a presença junto a quem se ama. “Essa música fala sobre essa busca incessante por algumas miragens da vida. Seguimos cegamente por caminhos que nos levam à promessa de um oásis, só para chegar lá e descobrir que era uma ilusão”, explica.

Essa busca por novos sentidos também se reflete na construção musical da faixa. Escrita em parceria com o grande amigo Malize, “Miragem” surgiu como uma aposta experimental na qual a dupla explorou técnicas inéditas e um andamento diferente de tudo o que havia tentado até então. O resultado é uma canção de MPB contemporânea marcada por maior liberdade estética, sustentada pelo diálogo entre a organicidade do piano, do violoncelo e da percussão com texturas e elementos eletrônicos. A combinação reforça o caráter contemplativo da letra sem abrir mão de uma atmosfera moderna e envolvente.

O novo som ganha um videoclipe oficial, que estreia com direção de Henrique Butcher. A produção aposta em uma estética enxuta, apoiada na direção e na edição para construir uma narrativa guiada por dois objetos centrais: uma taça d’água, que representa a sede e a urgência dos desejos, e um cavalinho de madeira, imagem ligada à pureza do sonho de criança e à origem de toda criação. Ao longo das cenas, esses elementos se sobrepõem e se confundem, ilustrando o instante em que o sonho se transforma em ambição e as demandas materiais ameaçam ofuscar o essencial, fazendo com que o indivíduo transite constantemente entre a necessidade imposta pelo trabalho e o desejo genuíno que o move.

Sem fórmulas prontas sobre a recepção do público, Dora encara a chegada de “Miragem” às plataformas digitais como um exercício de troca e escuta. Para a cantora, o lançamento só se completa quando a obra encontra o olhar de quem ouve, abrindo espaço para novas interpretações que podem transformar até mesmo a sua própria leitura da composição.

“Essa música é um momento de pausa para a autorreflexão, para relembrar o que é valioso em nossas vidas. Como correr atrás dos sonhos, mas viver o agora com quem amamos”, finaliza.



Ouça:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.