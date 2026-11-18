Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O samba atravessa fronteiras na trajetória de Camilla Araujo. Radicada em Los Angeles, nos Estados Unidos, a cantora mantém a ligação com suas referências musicais por meio de apresentações, projetos de valorização da cultura afro-brasileira e gravações dedicadas ao gênero.

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Essa conexão ganhou um capítulo especial com “Camilla Araujo Canta Serginho Meriti”, álbum em que revisita oito composições do autor de sucessos como “Deixa a Vida Me Levar”, “Clareou” e “Quando a Gira Girou”. Produzido por Leàndro Máttos e Gerson Martins Dias, o trabalho também registra a aproximação entre a intérprete e o compositor, que passou a acompanhar suas escolhas e se tornou seu padrinho musical.

No mês da Consciência Negra, o trabalho oferece um caminho para falar sobre a permanência e a circulação do samba, expressão da cultura negra brasileira, a partir de uma artista que mantém esse vínculo vivendo fora do país. A conciliação entre a profissão na saúde e a vida musical também encontra um antecedente na história de Dona Ivone Lara, cantora e compositora que exerceu a enfermagem e o serviço social. Em tempos e contextos diferentes, as duas trajetórias aproximam o cuidado com as pessoas e a dedicação ao samba.

Autor de canções que atravessam gerações, Serginho Meriti ocupa um lugar importante na história do samba. Seu repertório inclui “Deixa a Vida Me Levar”, parceria com Eri do Cais consagrada por Zeca Pagodinho, que também gravou “Quando a Gira Girou” e “Quando Eu Contar (Iaiá)”. “Clareou”, sucesso na voz de Xande de Pilares, e “Princípio, Meio e Fim”, interpretada por Jorge Aragão e pelo grupo Bom Gosto, também fazem parte de sua obra. Suas composições chegaram ainda às vozes de Alcione, Beth Carvalho, Bezerra da Silva, Elza Soares e Maria Rita, entre outros nomes da música brasileira.

A relação de Camilla com Meriti começou antes de existir a ideia de um disco inteiramente dedicado a ele. Admiradora de intérpretes como Reinaldo, Zeca Pagodinho e Bezerra da Silva, a cantora já conhecia suas composições por meio das vozes que acompanhava. Depois de gravar “É Tanta”, de Meriti e Cacá Franklin, marcou o compositor nas redes sociais. Ele ouviu, gostou e compartilhou a interpretação. Camilla agradeceu, os dois trocaram contato e a conversa continuou.

Desse primeiro contato veio o pedido por outras músicas e, depois, o convite para que ele dividisse com ela a gravação de “Amor Viral”, então inédita. Aproveitando uma viagem ao Brasil, a cantora encontrou Meriti em São Paulo para registrar a faixa. O encontro deu início a uma amizade e a uma parceria que se estendeu à construção do álbum.

O projeto original reuniria diferentes compositores. À medida que Camilla escolhia o repertório, porém, novas músicas de Meriti apareciam, algumas descobertas por ela, outras indicadas por ele. A presença crescente de sua obra levou à decisão de dedicar o disco inteiro ao compositor, que abraçou a proposta e passou a acompanhar de perto suas interpretações.

A seleção foi guiada pela identificação da cantora com as letras e os sentimentos que desejava interpretar. “Eu gosto de falar de amor, eu gosto de músicas intensas”, conta. O repertório reúne, nesta ordem, “Clareou”, “Uma Dose de Carinho - Deluxe”, “Amor Viral”, “Sério pra Caramba”, “Princípio, Meio e Fim”, “Quando a Gira Girou”, “Samba Bombom” e “Feito um Falso Amor”.

Mais do que oferecer as canções, Meriti compartilhou histórias e impressões sobre elas. Nas conversas com Camilla, explicou intenções, apresentou detalhes das melodias e trouxe elementos que ajudaram a cantora a construir suas interpretações. “Eu admiro o carinho com as palavras que ele tem e como ele conduz a música”, afirma.

Uma dessas trocas mudou sua percepção sobre “Clareou”. Segundo Camilla, o compositor destacou o caráter reflexivo da canção, convidando-a a prestar atenção ao que a letra diz para além de sua força rítmica. A experiência sintetiza uma das marcas do projeto: interpretar um repertório conhecido tendo a oportunidade de escutar também quem o criou.

O apadrinhamento se traduz nessa relação de confiança e aprendizado. Mesmo com a distância entre Brasil e Estados Unidos, os dois mantêm contato, trocam impressões sobre música e conversam sobre interpretação e os caminhos do samba. Para Camilla, a proximidade com Meriti permite conhecer as histórias e os sentimentos que antecedem cada verso.

Nos arranjos, construídos em diálogo com Leàndro Máttos, Camilla buscou preservar a linguagem do samba e abrir espaço para outras referências, entre elas o jazz. Cada faixa passou por um processo de escuta e pesquisa, com referências escolhidas em conjunto para encontrar uma sonoridade própria. “Tem um pouquinho de mim, do jeito que eu sou, do jeito que eu vejo a música”, resume.

O resultado é uma homenagem construída pela proximidade com a obra e com seu autor, mas também pela vontade de imprimir uma leitura pessoal às composições. Para Camilla, o álbum marca uma mudança em sua trajetória: “Ele representa o começo de uma história, de uma porta que começou a se abrir para mim dentro do cenário musical”.

Sobre Camilla Araújo

Camilla Araújo é uma cantora brasileira radicada em Los Angeles, onde concilia a enfermagem com a carreira musical. Sua relação com a música começou nos corais de igrejas em São Caetano do Sul (SP), passou por apresentações com a Orquestra & Coral Minuetto e a Banda Fletsa e ganhou formação em teoria musical e canto popular na Fundação das Artes. Cresceu ouvindo Clara Nunes e Bezerra da Silva e encontrou no samba seu principal caminho como intérprete, aprofundado pelos estudos com Everson Pessoa e Victor Pessoa, do Quinteto em Branco e Preto.

Graduada em Enfermagem pela Fundação do ABC, mudou-se para os Estados Unidos em 2014, onde nasceram suas três filhas. Na Califórnia, integra o Grupo Resenha Califórnia, com o qual se apresenta mensalmente em San Diego, levando ao público um repertório de samba tradicional que reúne obras de artistas como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Fundo de Quintal e Teresa Cristina. Também participa de um projeto de valorização da cultura afro-brasileira conduzido por Marcos Mariano à frente da ONG Brazilian Cultural Art Center of Santa Barbara, que reúne música, percussão e manifestações culturais ligadas às tradições de matriz africana. Essa parceria inclui sua participação no Brazilian Day promovido pela organização e que terá uma nova edição dia 14 de novembro.

Em 2024, iniciou seus lançamentos nas plataformas digitais, com produção de Leàndro Máttos e repertório de compositores como Serginho Meriti, Robson Batuta, Milton Conceição e Reinaldinho Rocha. Apadrinhada musicalmente por Meriti, dedica-se a um trabalho que une a valorização dos compositores, sua paixão pelo samba e a construção de uma identidade própria na interpretação, mantendo uma atuação que conecta suas raízes brasileiras à cena musical da Califórnia.

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