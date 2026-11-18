Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor Dougllas Fernanddo, natural de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, participou de uma apresentação do projeto “Jeffinho no Sigilo” na noite de 12 de novembro. O evento aconteceu na Arena Maya, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, e teve como anfitrião Jeffinho, ex-integrante do grupo Exaltasamba.

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Convidado para dividir o palco com o pagodeiro, Dougllas participou de três interpretações: “Até Que Durou”, “P do Pecado” e “Coração Partido”. A apresentação reuniu o repertório conhecido do gênero e contou com a participação do público, que acompanhou as músicas durante o encontro.

Em um dos momentos da noite, Jeffinho fez referência à trajetória do cantor pernambucano e elogiou sua decisão de sair do Nordeste para cumprir uma agenda profissional em São Paulo. O comentário destacou a busca por novas oportunidades e a disposição do artista em ampliar os espaços de atuação na música.

A participação foi articulada após o anúncio da turnê Conexão PE-SP. Uma integrante da assessoria de imprensa de Dougllas, que também desenvolve trabalhos com Jeffinho, estabeleceu o contato entre as equipes. A partir da conversa, a possibilidade foi apresentada à produção do projeto e o convite acabou confirmado.

O encontro teve significado especial para o pernambucano, que ainda não conhecia Jeffinho pessoalmente. “Foi uma experiência muito especial. Estar em São Paulo, vivendo essa fase da minha carreira e tendo a oportunidade de dividir o palco com Jeffinho, que tem uma história importante na música brasileira, é algo que vou guardar com muito carinho. Fiquei feliz com a receptividade do público e com a energia que tivemos durante as músicas”, afirma Dougllas.

A apresentação na Arena Maya integrou uma sequência de compromissos profissionais na capital paulista e região metropolitana. Além do show, a programação da Conexão PE-SP incluiu participações no Programa Daniel Steve e no Podcast do Kendi, além de uma agenda na Rádio Nova Difusora, no programa Sintonizados.

A turnê reúne atividades artísticas, divulgação musical e encontros profissionais. A proposta é ampliar a circulação do trabalho de Dougllas fora de Pernambuco e estabelecer contato com novos públicos e profissionais do entretenimento.

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A participação no projeto de Jeffinho acrescentou um encontro com o pagode brasileiro à agenda do cantor. Apesar de não haver previsão anunciada de novos trabalhos conjuntos, a experiência marcou o primeiro contato presencial entre os dois artistas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.