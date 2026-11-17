Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A diversidade não entra em “Rumos e Vertentes” apenas como referência musical: ela é o centro do novo EP d’Os Colombinos. Já disponível nas plataformas digitais, o trabalho reúne cinco faixas autorais que refletem as perspectivas individuais dos integrantes da banda e encontram unidade na liberdade de transitar por diferentes sonoridades.

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Formado por Gustavo Brunatti (vocal), Ricardo Júnior (guitarra), Gustavo Sandis (saxofone), Luk Nascimento (bateria) e Eve Moraes (baixo), o grupo apresenta em “Plano A”, “Tempo”, “Cores”, “Avião” e “Tô Chegando Aí” uma mistura que atravessa soul, R&B, hip hop, reggae, pop e música brasileira.

“Compartilhamos os mesmos rumos, mas cada um carrega sua própria perspectiva sobre o horizonte. São cinco faixas, cinco vertentes sonoras que, juntas, traduzem um pouco do que somos”, explica a banda.

A pluralidade do projeto também aparece nas parcerias. A produção reúne FIVE, Los Brasileros e DMAX, enquanto a faixa “Cores” conta com participação de NUNEZ. A conexão entre os artistas nasceu na HeadMedia, estúdio onde o EP foi gravado e que se tornou parte fundamental do processo criativo do quinteto.

“Cores” abriu caminho para outros encontros: FIVE também colaborou na composição e na produção de “Plano A”; Los Brasileros assinam “Tempo” e “Avião”; e DMAX participou da criação de “Tô Chegando Aí”. Para a banda, a construção coletiva foi determinante para a identidade do trabalho. “Acreditamos que um bom feat nasce depois de uma boa resenha. Foi incrível transformar essas conexões em música e, principalmente, construir amizades que queremos levar para além do estúdio”, afirmam.

O lançamento chega acompanhado pelo videoclipe oficial de “Avião”, dirigido por Ricardo Júnior, também responsável pela direção dos próximos materiais audiovisuais do grupo. As outras quatro canções do EP ganharão conteúdos próprios, divulgados gradualmente.

Formada em 2019, Os Colombinos constrói uma trajetória pautada pelo encontro entre pop, MPB, reggae, R&B, funk e soul. Em “Rumos e Vertentes”, a banda transforma essa variedade em uma espécie de retrato coletivo: cinco vozes, cinco olhares e um mesmo universo musical.



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