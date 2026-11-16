Chef Pedrão aposta na gastronomia para desenvolver o interior do Ceará

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A realização de grandes eventos gastronômicos em cidades do interior tem ampliado as possibilidades de movimentação econômica, fortalecimento do turismo e valorização das identidades culturais locais. Em municípios de menor porte, iniciativas desse tipo podem representar uma oportunidade de atrair visitantes, estimular o comércio e dar visibilidade a regiões que nem sempre estão no circuito tradicional de grandes eventos. No Ceará, essa perspectiva ganhou reconhecimento institucional a partir do trabalho desenvolvido pelo chef e empresário Pedro Gonçalves de Souza Neto, conhecido como Chef Pedrão.

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Em dezembro de 2025, a Prefeitura de Mulungu, município localizado na região do Maciço de Baturité, concedeu ao profissional uma Carta de Honra e Reconhecimento Institucional. O documento, assinado pelo prefeito Lucas Arruda e pelo vice-prefeito Geovane Vinhas, destacou os resultados do evento gastronômico produzido por Pedro, apontando contribuições para a movimentação econômica, a visibilidade regional e nacional e o fortalecimento da imagem do município.

O reconhecimento chama atenção para uma dimensão que ultrapassa a experiência gastronômica: a capacidade de eventos bem estruturados de integrar diferentes setores da economia local. A chegada de visitantes pode beneficiar estabelecimentos comerciais, produtores, fornecedores, trabalhadores autônomos e empreendimentos ligados à hospedagem e aos serviços.

Para o Chef Pedrão, a gastronomia pode funcionar como um instrumento de conexão entre tradição, empreendedorismo e desenvolvimento regional.

“O interior tem tradição, tem hospitalidade e tem gente com vontade de trabalhar. O que muitas vezes falta é um evento que traga o público até lá. Quando a gente acende o fogo numa cidade pequena, movimenta o comércio, o produtor, o hotel, a família que vende na rua. O churrasco vira o motivo para a cidade ser vista”, afirma.

Especialista em churrasco fogo de chão, defumação e preparo de animais inteiros, Pedro construiu sua trajetória profissional combinando conhecimento gastronômico e gestão de grandes operações. Ao longo da carreira, esteve à frente da produção de festivais como o BBQ Show e o Food Park na Brasa, experiências que exigiram planejamento operacional, coordenação de equipes, logística e articulação com diferentes parceiros.

Também foi responsável pela INBOX Alimentação, empresa que liderou até sua venda e que estabeleceu parcerias com marcas como Porsche, Jeep, Novilho de Ouro e Farofa da Vovó. A experiência empresarial e a atuação na produção de eventos contribuíram para consolidar sua presença no segmento gastronômico.

Em novembro de 2025, o chef foi incluído entre os 100 líderes homenageados pelo Prêmio Black Belt Business, concedido pela Academia de Negócios e Empreendedorismo. A premiação reconheceu profissionais por suas trajetórias e contribuições nos campos econômico e social, destacando a atuação de Pedro na realização de grandes festivais gastronômicos.

Da experiência prática à produção científica

Além da atuação empresarial, Pedro também passou a sistematizar os conhecimentos adquiridos no setor. Em novembro de 2025, publicou o artigo científico “Gastronomia de Experiência: estratégias de liderança e inovação em grandes eventos de churrasco”, trabalho que analisa festivais produzidos entre 2021 e 2024.

O estudo aborda aspectos relacionados à liderança operacional, logística e gestão culinária em eventos de grande escala, propondo modelos de organização e estratégias que podem contribuir para o planejamento e a execução de iniciativas semelhantes.

A transformação da experiência profissional em conhecimento estruturado representa outro aspecto da trajetória do chef. A proposta é ampliar o acesso às práticas desenvolvidas no mercado e contribuir para a profissionalização de um segmento que envolve diferentes competências, desde a preparação dos alimentos até a gestão de operações complexas.

“Eu queria que o que aprendi não ficasse só comigo. Um evento bem-feito não depende de sorte, depende de método. E método pode ser ensinado”, explica.

Cultura regional como diferencial econômico

No caso do churrasco fogo de chão, a conexão com as tradições do interior pode representar um diferencial na construção de experiências gastronômicas. A técnica, associada ao preparo coletivo e à valorização dos ingredientes e costumes regionais, permite que a cultura local ocupe uma posição central na programação dos eventos.

Na avaliação de Pedro, esse vínculo é importante para que iniciativas realizadas em municípios menores produzam uma identificação genuína com a população e fortaleçam a relação entre os visitantes e o território.

“É uma tradição que já pertence ao povo do interior. Quando você leva um grande evento baseado nela, ninguém se sente visitante na própria cidade. A cultura local deixa de ser cenário e vira protagonista”, resume.

A experiência de Mulungu evidencia como a gastronomia pode integrar estratégias de promoção territorial, conectando entretenimento, empreendedorismo e identidade cultural. Para municípios que buscam ampliar sua visibilidade e estimular a economia, a realização de eventos pode abrir oportunidades de articulação entre o poder público, a iniciativa privada e os empreendedores locais.

Nesse cenário, a trajetória do Chef Pedrão reúne três dimensões de um mercado em transformação: a gastronomia como experiência, os grandes eventos como instrumentos de movimentação econômica e a gestão profissional como elemento fundamental para transformar iniciativas pontuais em projetos estruturados.

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Sobre Pedro Gonçalves de Souza Neto

Pedro Gonçalves de Souza Neto, conhecido como Chef Pedrão, nasceu em Fortaleza (CE), em 1992. É chef, empresário e produtor de eventos gastronômicos, formado em Gastronomia pela Unifanor e especialista em churrasco fogo de chão, defumação e técnicas ancestrais de cocção. Foi CEO da INBOX Alimentação, empresa que liderou até sua venda, e é autor do livro Forjado no Fogo: Da Cozinha à Liderança.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.