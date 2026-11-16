Sofia Leão canta a vulnerabilidade em "O Amor Muda Tudo de Lugar"

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Concebido como uma obra de começo, meio e fim, o álbum "O Amor Muda Tudo de Lugar" marca um novo passo de Sofia Leão. Já nas plataformas, o álbum reúne oito faixas, seis inéditas e os singles "Minto Pra Mim" e "Sozinha na Estrada", que acompanham as fases de um romance: do encantamento leve do início ao desejo, conflitos, desgaste e a solidão pós-término.

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Mais do que narrar a ruptura, o repertório investiga o que surge quando se aceita o incontrolável. "O álbum também fala sobre o que acontece depois: o processo de aceitar aquilo que não podemos controlar, as transformações que determinadas experiências provocam dentro da gente e a possibilidade de olhar para o mundo de uma outra maneira. No fundo, é sobre o amor em suas diferentes formas e fases, mas também sobre autoconhecimento e transformação. O título acaba sintetizando essa ideia: o amor muda tudo de lugar, inclusive a gente", explica.

"Sempre tive vontade de fazer um álbum em que as músicas conversassem entre si e que pudesse ser ouvido como uma experiência completa, quase como uma história com começo, meio e fim", explica a artista. "É um trabalho que representa muito de quem sou hoje e também do caminho que quero construir daqui para frente".

Criação no estúdio e estética visual

Produzido por Artur Vienna ao lado de Sofia ao longo de quase dois anos, o disco nasceu quase todo no próprio estúdio, rompendo fórmulas antigas e explorando vocais mais graves. "Minha voz tem naturalmente uma característica mais doce e aguda, e nesse projeto quis explorar outras possibilidades de interpretação, trazendo uma Sofia mais humana e vulnerável", conta a artista. O som cruza pop, indie e rock internacional em português, unindo sintetizadores a violões, guitarras, baixo e bateria entre faixas intimistas e dançantes.

No YouTube, cada faixa ganhou um visualizer produzido e dirigido pela Cobra Verde e pela Giff Gaff, filmado em película analógica em uma casa cinematográfica com cômodo, luz e figurino próprios. "Tenho uma relação muito visual com a música e gosto de imaginar cenas e ambientes enquanto componho. Poder reunir uma equipe criativa e transformar essas ideias em imagens foi uma experiência maravilhosa", celebra Sofia.

Sobre o lançamento, resume: "É muito especial e também um pouco assustador pensar que finalmente vou compartilhar tudo isso com as pessoas. Estou me sentindo muito vulnerável e nervosa, mas, ao mesmo tempo, muito feliz e realizada com o resultado. Tenho a tranquilidade de saber que fiz o melhor que pude e que coloquei muito de mim nesse trabalho", pontua Sofia. "Enquanto estou compondo, as canções estão ligadas às minhas vivências, mas, quando chegam ao público, cada um cria sua própria relação com elas. Quero muito descobrir quais músicas vão tocar as pessoas e que interpretações vão surgir", finaliza.

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