José Roberto Marques soma prêmios e milhões de fãs nas redes

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Dos conteúdos compartilhados com milhões de seguidores nas redes sociais às cerimônias de premiação, José Roberto Marques vive um momento de destaque em 2026. Aos 60 anos, o escritor e mentor brasileiro, que reúne 4,9 milhões de seguidores no Instagram, recebeu reconhecimento em Portugal e passou a integrar a lista de homenageados do Prêmio Comunicação & Destaque, realizado na Câmara Municipal de São Paulo. As distinções ampliam a presença do empresário em eventos que reúnem personalidades de diferentes áreas.

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Conhecido por abordar temas como autoconhecimento, relacionamentos e inteligência emocional, Marques transformou sua presença digital em uma das principais vitrines de seu trabalho. Além das publicações nas redes, mantém uma agenda de palestras, encontros e imersões que atraem públicos interessados em desenvolvimento pessoal.

Premiações e homenagens em destaque

Entre os reconhecimentos recebidos em 2026 está o Prêmio Restauração de Portugal, distinção destinada a personalidades com trajetórias ligadas a diferentes áreas de atuação. A homenagem representa mais um capítulo na participação do brasileiro em premiações internacionais.

Em São Paulo, Marques também integra a lista de homenageados do Prêmio Comunicação & Destaque 2026, na categoria de desenvolvimento humano e filantropia. A cerimônia, realizada na Câmara Municipal, reúne personalidades de diferentes segmentos, entre profissionais da comunicação, empresários e representantes do meio artístico.

A programação conta com o apoio da vereadora Edir Sales e tem entre os nomes relacionados à homenagem Andreza Cândido e Eleny Morais.

A lista de reconhecimentos do escritor inclui ainda o título de Diplomata Civil Humanitário, concedido pela Jethro International, e uma premiação da Nobelium Brasil na área de desenvolvimento humano. Ele também figurou entre os dez destaques do Prêmio iBest na categoria Desenvolvimento Pessoal.

Milhões de seguidores e mais de 132 livros publicados

Com uma comunidade de 4,9 milhões de seguidores no Instagram, José Roberto Marques utiliza a plataforma para compartilhar mensagens, reflexões e conteúdos sobre comportamento humano. A popularidade nas redes acompanha uma trajetória construída também no mercado editorial.

Fundador do Grupo IBC Educação, Marques já ultrapassou a marca de 132 livros publicados, segundo informações de sua equipe. As obras abordam temas como liderança, emoções, relacionamentos e desenvolvimento pessoal.

O escritor também apresenta em seus eventos a chamada Psicologia Marquesiana, abordagem desenvolvida por ele e voltada à reflexão sobre pensamentos, emoções e padrões de comportamento.

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Além da carreira como autor e palestrante, Marques mantém iniciativas filantrópicas que incluem doações e disponibilização de ingressos para atividades educacionais, conforme informações divulgadas por sua equipe.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.