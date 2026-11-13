José Roberto Marques soma prêmios e milhões de fãs nas redes

Mais lidas
compartilheSIGA NO
Dos conteúdos compartilhados com milhões de seguidores nas redes sociais às cerimônias de premiação, José Roberto Marques vive um momento de destaque em 2026. Aos 60 anos, o escritor e mentor brasileiro, que reúne 4,9 milhões de seguidores no Instagram, recebeu reconhecimento em Portugal e passou a integrar a lista de homenageados do Prêmio Comunicação & Destaque, realizado na Câmara Municipal de São Paulo. As distinções ampliam a presença do empresário em eventos que reúnem personalidades de diferentes áreas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Conhecido por abordar temas como autoconhecimento, relacionamentos e inteligência emocional, Marques transformou sua presença digital em uma das principais vitrines de seu trabalho. Além das publicações nas redes, mantém uma agenda de palestras, encontros e imersões que atraem públicos interessados em desenvolvimento pessoal.
Premiações e homenagens em destaque
Entre os reconhecimentos recebidos em 2026 está o Prêmio Restauração de Portugal, distinção destinada a personalidades com trajetórias ligadas a diferentes áreas de atuação. A homenagem representa mais um capítulo na participação do brasileiro em premiações internacionais.
Em São Paulo, Marques também integra a lista de homenageados do Prêmio Comunicação & Destaque 2026, na categoria de desenvolvimento humano e filantropia. A cerimônia, realizada na Câmara Municipal, reúne personalidades de diferentes segmentos, entre profissionais da comunicação, empresários e representantes do meio artístico.
A programação conta com o apoio da vereadora Edir Sales e tem entre os nomes relacionados à homenagem Andreza Cândido e Eleny Morais.
A lista de reconhecimentos do escritor inclui ainda o título de Diplomata Civil Humanitário, concedido pela Jethro International, e uma premiação da Nobelium Brasil na área de desenvolvimento humano. Ele também figurou entre os dez destaques do Prêmio iBest na categoria Desenvolvimento Pessoal.
Milhões de seguidores e mais de 132 livros publicados
Com uma comunidade de 4,9 milhões de seguidores no Instagram, José Roberto Marques utiliza a plataforma para compartilhar mensagens, reflexões e conteúdos sobre comportamento humano. A popularidade nas redes acompanha uma trajetória construída também no mercado editorial.
Fundador do Grupo IBC Educação, Marques já ultrapassou a marca de 132 livros publicados, segundo informações de sua equipe. As obras abordam temas como liderança, emoções, relacionamentos e desenvolvimento pessoal.
O escritor também apresenta em seus eventos a chamada Psicologia Marquesiana, abordagem desenvolvida por ele e voltada à reflexão sobre pensamentos, emoções e padrões de comportamento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Além da carreira como autor e palestrante, Marques mantém iniciativas filantrópicas que incluem doações e disponibilização de ingressos para atividades educacionais, conforme informações divulgadas por sua equipe.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.