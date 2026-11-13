Maskavo revisita "Rumo ao Sul" com clipe às margens do Guaíba

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A banda Maskavo acaba de lançar uma nova versão de “Rumo ao Sul”, canção do álbum Já, lançado em 2000. Conhecido por hits como “Um Anjo do Céu” e “Asas”, o grupo revisita agora uma das faixas mais afetivas de seu repertório em um lançamento que ganha videoclipe gravado às margens do Rio Guaíba, em Porto Alegre.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A releitura integra o projeto “25 Anos Já”, dedicado a reabrir o repertório de um disco que firmou o Maskavo como um dos nomes centrais do reggae pop brasileiro. Em vez de apenas reproduzir a gravação original, a banda atualiza “Rumo ao Sul” com uma nova camada de leveza e preserva a essência de uma letra sobre deslocamento, saudade e o desejo de retorno.

Composição de Prata, Dudu Vasconcelos, Quim, Marrara e Marceleza, a música fala de quem encontra na estrada a realização profissional, mas carrega a distância das pessoas e dos lugares que ficaram para trás. É essa tensão que conduz versos como “Fiquei muito tempo distante / Espero pra quando voltar / Poder te abraçar na madrugada / E no seu colo deitar”.

Gravada em São Paulo pela atual formação da banda, a nova versão tem produção de Alexandre Campos. A principal novidade do arranjo é a presença do ukulele, instrumento utilizado pela primeira vez em uma gravação do Maskavo. A sonoridade reforça o clima solar e melódico que acompanha a trajetória do grupo, sem afastar a faixa de sua raiz reggae.

O audiovisual, dirigido por Vitor Goiz, leva a canção para Porto Alegre. Entre o pôr do sol e as paisagens do Guaíba, o clipe constrói uma imagem de viagem e reencontro que dialoga diretamente com a narrativa de “Rumo ao Sul”.

“Essa música fala diretamente com a nossa rotina de estrada ao longo desses mais de 25 anos. Lançar essa versão agora, com uma sonoridade tão leve e um clipe gravado num lugar tão especial pra nós como Porto Alegre, é um presente pra gente e para todos os fãs que nos acompanham nessa jornada”, afirma Prata, compositor e guitarrista da banda.



Ouça:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.